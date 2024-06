Concorsi per giovani medici, candidature in Toscana fino al 20 giugno

Diciotto posti per ospedali periferici e delle isole. Moduli e informazioni sul sito di ESTAR

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

C’è tempo, fino a mezzogiorno del 20 giugno 2024, per partecipare al concorso per reclutare giovani medici per gli ospedali periferici e delle isole della Toscana, online dal 22 maggio sul sito di ESTAR, ente di supporto tecnico della Regione.

Diciotto posti in tutto distribuiti nelle tre aziende sanitarie toscane, con incentivi economici, percorsi di professionalizzazione mirata e di carriera per chi sceglierà di lavorare fuori dai grandi centri urbani.

Un bando unico a livello nazionale, una sperimentazione per dare una risposta al problema delle zone carenti e fino ad oggi meno attrattive.

Nell’ASL Sud Est, in tutto sette posti, si cercano un medico di medicina interna per lo stabilimento del Casentino degli ‘Ospedali riuniti dell’Aretino’, un nefrologo e un ortopedico da assegnare all’ospedale di Nottola a Montepulciano, un medico per l’organizzazione dei servizi sanitari nella zona delle Colline dell’Albegna ed un altro per la zona distretto del Casentino, Valtiberina, Val di Chiana aretina, uno psichiatra per il dipartimento di salute mentale della zona Amiata grossetana e Colline Metallifere, un radiologo per lo stabilimento di Massa Marittima del presidio ospedaliero unico grossetano.

Nell’ASL Toscana Centro l’avviso riguarda due posti: un medico di medicina d’emergenza-urgenza per l’ospedale di Pescia in provincia di Pistoia e un ortopedico per il presidio ospedaliero di Borgo San Lorenzo in Mugello.

Nove medici si ricercano invece per i territori dell’ASL Toscana Nord Ovest. Quattro riguardano l’ospedale di Portoferraio all’isola d’Elba: un geriatria, un igienista ed epidemiologo, un pediatra, un radiologo.

Gli altri cinque posti a bando sono un cardiologo per l’ospedale di Cecina, un geriatria per l’ospedale di Barga, ancora un geriatra per l’ospedale di Volterra, un nefrologo per l’ospedale di Piombino e un radiologo per l’ospedale di Pontremoli.

Tutte le informazioni sono raccolte anche sul sito ufficiale della Regione Toscana, all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/concorsi-per-giovani-medici-e-specializzandi-dell-ultimo-anno.