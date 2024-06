Ex GKN, Giani scrive al Governo: ‘Commissariare la società’

La missiva è indirizzata a Ministri e Sottosegretari del MIMIT e del Ministero del Lavoro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente Eugenio Giani ha scritto al Governo per sollecitare l’attenzione sulla ex GKN ora QF Spa.

Nella lettera a Ministri e Sottosegretari del MIMIT e del Ministero del Lavoro, si richiama

un’azione decisa e urgente per superare l’attuale situazione di incertezza nella quale versano da troppo tempo i lavoratori di QF.

I 140 dipendenti rimasti in forza a QF sono privi di stipendio e senza ammortizzatore sociale ormai da sei mesi. C’è una procedura ordinata dal Tribunale di Firenze, ovvero la legge 234 del 2021, cosiddetto ‘Decreto Orlando’, che non è stata applicata dall’azienda e che costituisce lo strumento per attivare l’unico ammortizzatore sociale attualmente disponibile, oltre a prevedere anche azioni per la reindustrializzazione.

Nella lettera il Presidente chiede al Governo di valutare un intervento normativo

anche in deroga alle norme vigenti

per

rendere possibile il commissariamento della società.

Unica misura che allo stato attuale consentirebbe di