La Cesport sbatte sulla Dream Team: a Pagani finisce 11 – 11

La Cesport al momento è ancora al comando della classifica

Riceviamo e pubblichiamo.

Non riesce a raccogliere i tre punti la Cesport Italia che a Pagani pareggia contro un’ottima Dream Team Salerno per 11 – 11: purtroppo i partenopei non sono mai riusciti a dare il colpo decisivo alla squadra di casa che ha inseguito per tutta la partita riuscendo a raggiungere i gialloblù in svariate circostanze, l’ultima ad un minuto dal termine.

Perfetta parità dopo i primi sette minuti, a portarsi in vantaggio è la Cesport con Bouchè, ma è la Dream Team a giocare meglio, capovolgendo il risultato in pochi minuti, di Claudio Corcione il gol del 2 – 2 che sancisce il termine del primo quarto.

Nel secondo periodo la Cesport prende le distanze grazie ad un rigore guadagnato e trasformato da Femiano, e alle reti di Perrotta ed Alessandro Esposito, la Dream Team nel finale accorcia, 3 – 5 al cambio campo.

Terza frazione ricca di gol grazie al ritorno della squadra di casa che raggiunge il pareggio, la Cesport prova a rispondere al tentativo d’assalto chiudendo avanti per 8 – 7 a sette minuti dal termine grazie al rigore procurato da Alessandro Esposito e realizzato dal fratello Dario e alla doppietta di Bouchè.

La Cesport si porta sul più due con uno scatenato Bouchè, ma la Dream Team non molla mai pareggiando i conti, Claudio Corcione e Pasquariello riportano la Cesport in vantaggio di due reti la ma squadra di casa, mai doma, trova le forze per pareggiare definitivamente i conti.

Tante cose da rivedere prima degli scontri diretti che decideranno la stagione, la Cesport al momento è ancora al comando con un punto di vantaggio sul Volturno e tre sulla Prota Giurleo, vedremo chi sarà a spuntarla.

Dream Team Salerno – Cesport Italia 11 – 11

(2 – 2; 1 – 3; 4 – 3; 4 – 3)

Dream Team Salerno: Paone, Santoriello 3, Apicella 1, Zito 3, Barletta 1, Pepe, Senatore, Russo, Micoloni 1, Russomando, Ceruso, Parlato 2, Marrazzo. All. Storniello

Cesport Italia: Orbinato, Di Maro, Pasquariello 1, Perrotta 1, Bouchè 4, Soprano, Corcione C. 2, Esposito D. 1, Corcione R., Esposito A. 1, Liotti, Femiano 1, Capitella. All. Gagliotta