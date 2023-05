UGL Metalmeccanici Pisa, Carlo Nardi eletto Segretario

Auguri di buon lavoro di Antonio Spera

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella sala dell’Università del tempo libero di via della Stazione vecchia, il quinto congresso provinciale dell’UGL metalmeccanici ha dato come esito l’elezione a segretario provinciale della Federazione di Carlo Nardi.

Per il Comune di Pisa ha partecipato Lorenzo Carletti, mentre sono intervenuti Marco Cecchi, segretario UTL Pisa, tutti i rappresentanti delle varie aziende metalmeccaniche del territorio, dalla Piaggio alla Asso Werke.

Ha detto Antonio Spera, Segretario nazionale UGL Metalmeccanici anch’egli presente al congresso