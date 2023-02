La Cesport Italia ospita l’Azzurra ’99 per continuare la propria marcia

Si gioca il 4 febbraio alla Scandone di Napoli

Dopo la vittoria ottenuta nel derby contro la Rari Nantes Napoli alla Scandone, la Cesport si appresta ad ospitare l’Azzurra ’99 nella quarta giornata di campionato.

I gialloblù vogliono continuare la propria corsa e dare seguito ai risultati delle prime uscite stagionali: con due vittorie alla Scandone ed un pareggio esterno, la squadra allenata da mister Gagliotta stazione al terzo posto della graduatoria in coabitazione col Volturno e a meno due dal duo di testa formato da Prota Giurleo e Dream Team Salerno; un bottino niente male che obbliga i partenopei quantomeno a provare a rimanere attaccati alle posizioni di vertice.

Sabato 4 febbraio alla Scandone a fare visita ai gialloblù ci sarà l’Azzurra ’99, squadra ancora a secco di punti che giocherà col coltello tra i denti per cercare di fare risultato in casa Cesport; gli errori da correggere sono ancora tanti, per cui guai a sottovalutare l’avversario.

Il match avrà inizio alle 19:30 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.