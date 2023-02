La Cesport Italia ospita il Dream Team Salerno

La settima giornata di campionato si disputa il 25 febbraio alla Scandone di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Sfida ad alta quota per la Cesport Italia che sabato 25 febbraio alle ore 18:00 ospiterà la Dream Team Salerno per il settimo turno

stagionale.

Archiviata la vittoria interna contro il Circolo Villani, la formazione partenopea si appresta ad affrontare la quotatissima squadra salernitana che ha ben figurato in questa prima parte di campionato.

Quattro i punti a dividere le due squadre, con la Cesport in seconda piazza a quota quattordici, a meno quattro dalla capolista Prota Giurleo ancora a punteggio pieno, e la Dream Team Salerno quarta a dieci punti dopo lo stop di misura in casa del Volturno.

Gialloblù che vogliono continuare la loro striscia positiva alla Scandone e farsi trovare pronti al big match contro il Prota Giurleo, Dream Team Salerno che vuole riscattare l’ultima sconfitta e rilanciarsi nelle posizioni di vertice, c’è da aspettarsi un incontro ricco d’emozioni.

La squadra di Gagliotta non ha mai sbagliato al cospetto del proprio pubblico, motivo per il quale i prossimi tre scontri diretti daranno un’indicazione chiara su quale sarà il ruolo dei gialloblù in questo campionato.

La Cesport non ha ambizioni di vertice, ma l’obbligo di migliorarsi e gettare il cuore oltre l’ostacolo dovrà essere sempre presente nella testa dei giovani gialloblù.

Il match tra Cesport Italia e Dream Team Salerno sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.