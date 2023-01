La Cesport fa sua la stracittadina

Battuta alla Scandone la Rari Nantes Napoli per 12 – 7

Torna al successo la Cesport Italia che nella stracittadina contro la Rari Nantes Napoli ha ma meglio per 12 – 7.

Una bellissima partita giocata da entrambe le squadre e decisa solo nei minuti finali dai gialloblù grazie ad una giocata individuale di Dario Esposito.

Ritmi altissimi fin dall’inizio, con la Cesport che chiude i primi sette minuti avanti per 4 – 3 dopo un batti e ribatti tra le due contendenti con Dario e Alessandro Esposito e Bouchè per due volte a bersaglio per i gialloblù.

Nella seconda frazione la squadra di Gagliotta trova la forza di allungare fino al 7 – 3 ancora con Dario Esposito per due volte e Perrotta, prima dell’unica rete della Rari Nantes in questa frazione; 7 – 4 Cesport al cambio campo.

A parti invertite la formazione allenata da Elios Marsili si rifà sotto con belle giocate, soprattutto con l’uomo in più, che riaccendono la partita: 8 – 6 Cesport a sette minuti dal termine con Soprano a segno per i gialloblù.

Nell’ultimo tempo la Rari Nantes prova a rientrare in partita, è uno straordinario Dario Esposito a decidere le sorti dell’incontro tagliando definitivamente le gambe ai valorosi ragazzi in calottina scura: termina 12 – 7 per la Cesport, a bersaglio nell’ultimo quarto con Femiano, Soprano, Dario Esposito e Bouchè a segno per i gialloblù.

Complimenti alla Rari Nantes che ha giocato una signora partita e sicuramente dirà la sua in campionato.

Per la Cesport tanti errori da rivedere ma il viatico per disputare una buona stagione e per crescere è sicuramente quello giusto.

Da segnalare la grandissima prova tra i pali di Luca Orbinato, che in svariate circostanze ha difeso la sua porta.

I gialloblù tornano in acqua sabato prossimo alle 19:30 ancora alla Scandone contro l’Azzurra99.

Cesport Italia – Rari Nantes Napoli 12 – 7

(4 – 3; 3 – 1; 1 – 2; 4 – 1)

Cesport Italia: Torti, D’Onofrio, Pasquariello, Perrotta 1, Bouchè 3, Soprano 2, Corcione C., Esposito D. 4, Corcione R., Esposito A. 1, Liotti, Femiano 1, Orbinato.

All. Gagliotta

Rari Nantes Napoli: Longo, Rinaldis, Sperandeo 2, Marsili 1, Tiberio 1, Auletta 1, Renzuto Iodice 1, Fontana, Corcione S. 1, Basile, Cuomo, Scognamiglio, Borredon.

All. Marsili

Arbitro: Busico