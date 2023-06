Riceviamo e pubblichiamo.

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio dal 1° giugno ‘Konad’, nuovo singolo dei Monalisa, progetto pop-rock di musicisti laziali, che ruota attorno alla figura di Simone M.

I temi di cui tratta il brano sono la rabbia, la rassegnazione, la precarietà ma anche l’amore, la speranza e la ribellione.

La semplicità della scrittura e l’immediatezza degli arrangiamenti danno vita ad una piacevole ballad dalle sonorità sospese tra il pop cantautorale e il rock impegnato.

La storia di un ragazzo che affronta la vita normale quella di tutti i giorni intrappolato in un mestiere che non sente affatto il suo ma che gli dà il pane per vivere e il sogno di vivere di musica. Monalisa

Testo e musica di Maurizio Francesco Martorana e Simone Mauti

Studio di registrazione: Kent Industries – Latina

Siamo nati in provincia fra la noia e le difficoltà di Cisterna, un paesino in provincia di Latina, cresciuti a pugni e schitarrate fra cantine umide e piazze piene di anziani, abbiamo iniziato a pubblicare i pezzi che scriviamo per non drogarci, o meglio per non drogarci troppo!

L’unica cosa di cui vantarci è il Giardino di Ninfa che sentiamo veramente nostro avendo passato tante di quelle ore sul muretto che lo costeggia a sognare di poter fare ascoltare un giorno i nostri brani a tutto il mondo!