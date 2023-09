‘Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon’: presentata la III edizione

L’evento sportivo è in programma il 1° ottobre con partenza da piazza del Plebiscito

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un percorso suggestivo che tocca alcuni dei punti più belli di Napoli, piazza del Plebiscito che per tre giorni si trasforma nella ‘casa dei podisti’ con il Villaggio Maratona, due passeggiate sportive che porteranno centinaia di persone a scoprire luoghi e paesaggi unici, più di 2mila atleti che domenica 1° ottobre partiranno alle 8:00 da piazza del Plebiscito per attraversare il cuore della città libero dalle auto.

È la terza edizione della ‘Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon’, uno degli eventi sulla distanza dei 42,195 km più apprezzati in Italia, capace di coniugare un percorso unico al mondo ad un valore tecnico e agonistico di qualità, con alcuni dei migliori podisti italiani al via e decine di atleti in gara provenienti da tutto il mondo.

L’evento è stato presentato a Palazzo San Giacomo alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante.

Ha dichiarato il Sindaco Manfredi:

Napoli è una città perfetta per le maratone è bellissimo correre o soltanto passeggiare a Napoli che offre scorci straordinari a ogni angolo. La Maratona del 1° ottobre è ormai diventato un appuntamento iconico per Napoli e sono sicuro che sarà un’altra grandissima giornata di sport ed una festa per tutti.

Ha commentato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante:

È la terza edizione di una manifestazione che ho voluto fortemente per il suo spessore sportivo e sociale. Un evento internazionale, un’occasione di condivisione tra cittadini di tutto il mondo attraverso lo sport. Proprio in queste ore è arrivata dalla Camera l’approvazione della proposta di legge costituzionale che inserisce, finalmente, la tutela dello sport in Costituzione, consacrando il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. La Neapolis Marathon coniuga, inoltre, la funzione sociale dello sport con la promozione, attraverso il suo bellissimo percorso, dello straordinario patrimonio storico artistico della nostra città. Infine, questa edizione si arricchisce dell’iniziativa’Napoli per Napoli’, uno spazio dedicato alla sensibilizzazione e all’educazione ambientale nonché alla cura del verde e rientra sicuramente nel novero degli eventi organizzati a supporto della candidatura del progetto di Napoli candidata a Capitale Europea dello Sport 2026.

Partenza e arrivo saranno in piazza del Plebiscito e il percorso si svilupperà toccando alcuni dei luoghi storici e dei monumenti più famosi della città, dal lungomare con vista sul Vesuvio, dal Maschio Angioino a Castel dell’Ovo e al Teatro San Carlo e il Molo San Vincenzo.

Sono iscritti podisti di 25 nazioni per 4 continenti: Africa, Asia, America ed Europa.

Afferma il Presidente della Neapolis Marathon, Maurizio Marino:

È un risultato che va a gratificare il lavoro svolto nelle passate edizioni e quanto messo in campo quest’anno per presentarci all’appuntamento del primo ottobre ancora una volta nel miglior modo possibile. Merito nostro, ma va detto merito anche alla città di Napoli, che ha un appeal straordinario sugli sportivi e sugli appassionati.

Il 1° ottobre dalle 9:00 alle 14:00, in piazza Municipio, si svolgerà ‘Napoli per Napoli’, evento di sensibilizzazione ed educazione ambientale coordinato dall’Assessorato al Verde.

Ha dichiarato l’Assessore Santagada:

In questa edizione di Napoli per Napoli riuniremo associazioni ambientaliste e comitati di quartiere che quotidianamente offrono il loro impegno per promuovere interventi di cura del verde, sensibilizzazione e divulgazione sui temi del rispetto del decoro urbano e della valorizzazione degli spazi pubblici, rendendo un grande servizio alla città. L’iniziativa avrà luogo nell’ambito della Neapolis Marathon, e lungo tutto il percorso saranno anche organizzati momenti di musica e di aggregazione in punti significativi del tracciato, per intrattenere i partecipanti in attesa degli atleti.

Il Villaggio Maratona sarà allestito in piazza del Plebiscito a partire dal pomeriggio di venerdì 29 settembre.

Il giorno seguente, sabato 30 settembre, sono in programma due suggestive passeggiate per le strade di Napoli: ‘Magic Walk’ della lunghezza di 4 chilometri e ‘Fast Walk’ di 8 chilometri.