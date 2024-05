Intitolata a Luciano Nicolis una via di Villafranca di Verona (VR)

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuta ieri, 26 maggio, alle ore 12:00, a Villafranca di Verona, la Cerimonia di inaugurazione della Via Luciano Nicolis in presenza del Sindaco Roberto Luca Dall’Oca, delle autorità locali, della famiglia e di molti amici di Luciano.

Il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca afferma:

Ultimati i lavori di urbanizzazione di Cascina Verde non rimaneva che dare il nome alla nuova strada, un collegamento strategico della zona industriale in prossimità del Museo Nicolis, per questo ci è sembrato doveroso intitolare la via a Luciano Nicolis apprezzato da tutti per le sue doti imprenditoriali e per il suo forte legame con Villafranca sempre dimostrato con azioni concrete.

Una proposta che ha raccolto il pieno sostegno da parte di tutti e l’approvazione della commissione toponomastica. Con l’augurio che tutte le attività e tutte le imprese che si svilupperanno su questa via potranno cogliere uguale successo e lasciare lo stesso segno di Luciano Nicolis.