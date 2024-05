A Firenze il forum mondiale sull’Aftercare

In programma a Palazzo Capponi il 29 e 30 maggio

Cresce l’attesa per il secondo congresso mondiale sull’Aftercare, in cui sarà possibile incontrare professionisti, dirigenti aziendali, responsabili politici, ma soprattutto esperti internazionali nel campo del supporto e dell’assistenza alle aziende estere che si insediano in un territorio.

L’obiettivo principale è di massimizzare il valore che gli investitori stranieri già presenti sul territorio portano all’economia locale, sviluppandone la competitività.

L’evento è in programma a Firenze mercoledì 29 e giovedì 30 maggio ed è organizzato da Cities & Collaboration, agenzia londinese di consulenza per lo sviluppo economico e gli investimenti diretti esteri diretti, IDE, insieme a Invest in Tuscany – Regione Toscana, punto di riferimento ed interlocutore per le aziende nazionali e internazionali che vogliono investire in Toscana, fornendo servizi di assistenza e promuovendo opportunità di investimento.

Soddisfazione del Presidente della Regione Toscana per la scelta di Firenze come sede dell’evento dopo un accurato processo di selezione, a dimostrazione che la Toscana è in grado di offrire un’interessante destinazione per gli investimenti, con un’economia fiorente e un forte impegno all’innovazione, rinomata per svariate industrie che vanno dalla moda all’agroalimentare, dalle TIC, Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, alle Scienze della Vita, dal turismo alla costruzione di grandi yacht, dalla manifattura intelligente alla mobilità e tanto altro.

Il ricco programma della due giorni, che vedrà alternarsi ben venti relatori al piano nobile di Palazzo Capponi, sarà dedicato ad una Masterclass il mercoledì, mentre il giovedì sarà la volta del Forum vero e proprio, entrambi dalle ore 8:00 alle 18:00.

La masterclass è pensata soprattutto per i professionisti dell’attrazione investimenti interessati ad aggiornare la loro conoscenza sull’Aftercare e si tratta di un viaggio di scoperta che fornirà una tabella di marcia per sostenere gli investitori già presenti per contribuire allo sviluppo dell’economia del paese ospitante; i relatori condivideranno le loro competenze sullo sviluppo di un approccio all’assistenza e forniranno quadri d’azione per eccellere nel post-investimento.

Il Forum, invece, inizia con uno sguardo sullo stato dell’arte, chiudendo con un balzo in avanti sugli investitori esteri, sui loro bisogni e sull’importante sostegno che possono dare le Investment Promotion Agencies, IPAs, ovvero le agenzie che si occupano di attrarre e trattenere gli investimenti esogeni sul territorio.

