Interventi per le comunità di San Godenzo (FI) e Londa (FI)

L’investimento complessivo per entrambe le opere è previsto in un milione e 150 mila euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Tra gli interventi diffusi sul territorio che impiegheranno il Fondo di sviluppo e coesione e che riguarderanno tutta la regione nei prossimi 5 anni, per un impegno complessivo di quasi 700 milioni di euro, ci sono interventi importanti per lo sviluppo dei territori e per la vita delle comunità.

Tra questi figurano, in provincia di Firenze, i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo del Campana di proprietà del Comune di San Godenzo e la riqualificazione dell’area verde Parco del Lago, usata per feste e manifestazioni nel Comune di Londa.

Il particolare quest’area verrà dotata anche di una cucina attrezzata per gli eventi della comunità e delle associazioni locali. L’investimento complessivo per entrambe le opere è previsto in un milione e 150 mila euro.

Per quanto riguarda Palazzo del Campana è un’acquisizione recente del Comune di San Godenzo e si tratta di un edificio storico del centro.

La ristrutturazione riguarderà il piano terra dell’immobile per realizzare un ‘polo turistico culturale’, in due lotti, che comprenderà: biblioteca comunale, sala espositiva e info point turistico, oltre ad ambienti destinati alla raccolta e valorizzazione dell’archivio della famiglia del Campana e altro patrimonio librario in possesso del Comune.

Per il parco del Lago a Londa invece i lavori finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione, permetteranno il completamento di porzione dell’area a verde pubblico e la sua completa fruizione.

In particolare la realizzazione di una cucina per le associazioni locali nei pressi del cosiddetto ‘ex chalet’ che invece è già oggetto dei contributi del Bando Borghi del PNRR.