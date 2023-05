Instituto Cervantes Palermo presenta ‘L’Inca Garcilaso: il mestizo’

Conferenza e proiezione film il 16 maggio alla Chiesa Sant’Eulalia dei Catalani

L’Instituto Cervantes di Palermo, via Argenteria Nuova, 33, presenta la conferenza ‘L’Inca Garcilaso: il mestizo’ realizzata in collaborazione con la Cattedra di Letterature ispano – americane dell’Università degli Studi di Palermo.

L’incontro, in programma per martedì 16 maggio alle ore 16:00 nei locali della della chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, vede protagonista una delle massime autorità a livello internazionale nello studio dell’Inca Garcilaso de la Vega, il professore José Antonio Mazzotti.

Introduce la conferenza la professoressa Giovanna Minardi.

Gómez Suárez de Figueroa fu uno scrittore peruviano, nato a Cuzco nel 1539 e morto a Cordova nel 1616, figlio di un ufficiale spagnolo discendente del poeta omonimo e di una principessa incaica da cui il nome Inca Garcilaso de la Vega.

Primo scrittore indigeno di lingua spagnola, di lui si ricordano, tra l’altro, ‘Historia de la Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto’, 1605, e ‘Comentarios reales que tratan del origen de los Incas’, prima parte 1609; seconda parte, col titolo ‘Historia general del Perú’, 1616.

Mazzotti ha dedicato più di vent’anni allo studio e all’approfondimento di questa figura di spicco della letteratura latinoamericana e del grande corpus del Secolo d’oro spagnolo: un eroe culturale di dimensione transatlantica al centro di numerose battaglie ideologiche sull’identità peruviana, andina, latinoamericana e ispanica.

Alla conferenza seguirà la proiezione del film ‘El Inca Garcilaso: el mestizo’ scritto dallo stesso Mazzotti.

José Antonio Mazzotti è professore di Letteratura latinoamericana presso il Dipartimento di Lingue Romanze della Tufts University di Boston oltre che scrittore e poeta. Ha pubblicato più di cento articoli specialistici e ha partecipato a decine di congressi, spesso come relatore plenario.

Si dedica inoltre all’attivismo letterario e alla ricerca sulla poesia coloniale peruviana, sulla poesia latinoamericana di oggi, sulla diaspora letteraria ispanofona negli Stati Uniti e sulle lingue amazzoniche.

L’appuntamento, che rientra nella programmazione della dodicesima edizione de La Settimana delle culture, festival che riunisce le più importanti istituzioni culturali del territorio per promuovere eventi artistico – letterari, è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.