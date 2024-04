Iniziative a 500 anni scoperta baia New York di Giovanni da Verrazzano

Presentazione l’11 aprile a Palazzo Strozzi Sacrati con il Presidente Giani, il Sindaco di Greve in Chianti (FI) Sottani e gli altri organizzatori

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

In occasione dei 500 anni dalla esplorazione delle coste atlantiche e dalla scoperta della baia di new York del navigatore grevigiano Giovanni da Verrazzano si rinsalda il ponte culturale tra gli Stati Uniti e il Chianti.

Per l’occasione, grazie al contributo della Regione Toscana e l’organizzazione dell’Amministrazione comunale di Greve in Chianti, è stato predisposto un ricco programma di iniziative che saranno presentate a Firenze giovedì 11 aprile alle 12:30 presso la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

Alla conferenza stampa sarà presente il Presidente Eugenio Giani insieme al Sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, all’Assessore alla cultura del Comune di Greve Giulio Santurnini e al Presidente Fondazione Giovanni da Verrazzano Luigi Cappellini.

Gli eventi in programma si svolgeranno per tutto il 2024, con le due comunità, la statunitense e la grevigiana, protagoniste delle celebrazioni per l’importante anniversario che vuole rendere omaggio alla figura dell’esploratore, alla ricorrenza della sua scoperta, ad una terra, la Toscana, ricca di navigatori.

Il palinsesto, denso di appuntamenti, è caratterizzato da incontri, mostre, eventi teatrali, performance musicali e varie forme di intrattenimento.