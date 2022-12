Inizia a Prato il confronto pubblico sui temi dell’abitare

Incontro il programma il 7 dicembre al Centro per l’Arte contemporanea

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Inizia da Prato, mercoledì 7 dicembre, il percorso di confronto e riflessione organizzato dall’Assessorato regionale alle politiche sociali, in collaborazione con ANCI Toscana, sul tema delle politiche abitative della Regione Toscana.

Tre incontri – i successivi a San Giovanni Valdarno (AR) il 13 e a Livorno il 14 – in cui amministratori, tecnici, esperti e rappresentanti delle realtà degli inquilini si confronteranno su sfide, modelli e soluzioni che ruotano attorno al tema della condizione abitativa.

Nell’incontro di mercoledì a Prato – dalle 9:00 alle 13:00 al Centro per l’Arte contemporanea Pecci – saranno affrontati i temi e i problemi del mondo dell’Edilizia residenziale pubblica, ERP, la risposta più strutturata delle amministrazioni pubbliche in materia di accesso alle abitazioni per i soggetti più svantaggiati.

Al centro le politiche della Regione Toscana a confronto con il panorama nazionale e le altre realtà regionali, sia dal punto di vista degli operatori che da quello degli inquilini.

Dopo i saluti saluti istituzionali di Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Presidente ANCI Toscana, e di Marzia De Marzi, Presidente Epp, e l’introduzione di Gianni Biagi, presidente Urbanistica Italiana, il programma prevede gli interventi del Dirigente della Regione Emilia Romagna Marcello Capucci, ‘I programmi e le politiche abitative della Regione Emilia Romagna’, del Dirigente della Regione Toscana Maurizio De Zordo, ‘L’edilizia residenziale e pubblica in Regione Toscana’, di Laura Grandi, Segretaria regionale Sunia, ‘Il punto di vista degli inquilini’, di Luca Talluri, Presidente Casa spa, ‘La questione sociale nella gestione dell’ERP’, di Luca Caterino, Federsanità ANCI Toscana, ‘La mediazione e l’animazione sociale nell’ERP’, di Simone Faggi, Vicesindaco e Assessore alla salute e alle politiche sociali del Comune di Prato, ‘Il sistema inclusivo dell’abitare: strumenti e prospettive’.

Le conclusioni sono affidate a Serena Spinelli, Assessore alle politiche sociali e abitative della Regione Toscana.

Nel corso della mattinata saranno anche proiettati dei video che raccontano interventi di edilizia residenziale pubblica sul territorio ed esperienze di autogestione e animazione sociale.

Per partecipare, è necessario iscriversi utilizzando questo link: https://www.regione.toscana.it/le-politiche-abitative-della-regione-toscana-il-valore-sociale-della-casa

Per informazioni sui tre eventi è possibile scrivere a questa mail: politicheabitative@regione.toscana.it