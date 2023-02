Incidente lavoro Scanzano (MT), Giordano, UGL: ‘Implementare controlli’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il lavoratore ha toccato, con una pompa per il cemento, i cavi della media tensione e si è procurato ustioni a una mano e a un piede.

L’ennesimo incidente di poco fa ha causato a un operaio italiano di 43 anni il ferimento, fortunatamente senza gravi conseguenze, in un’azienda agricola di Scanzano Jonico (MT).

Lo denuncia il Segretario Provinciale dell’UGl Matera, Pino Giordano il quale aggiunge:

Immediato è stato l’intervento del 118 e dell’elisoccorso per il trasporto verso l’ospedale di Matera con l’ausilio sul posto, per mettere in sicurezza l’area, dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Policoro (MT) e dei carabinieri.

Per l’UGL, occorre investire sulla formazione dei lavoratori e puntare su maggiori controlli nei cantieri, quale strada maestra per rafforzare la cultura della sicurezza.

Esprimo gli auguri di pronta guarigione e dell’UGL Matera al povero malcapitato operaio, nell’auspicio, come sempre ribadito dal nostro Segretario Generale UGL, Paolo Capone al Governo a inserire il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità dell’agenda politica.

La manifestazione dell’UGL ‘Lavorare per vivere’, che sempre coinvolge tutte le regioni d’Italia, ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul fenomeno inaccettabile dei cosiddetti infortuni sul lavoro e delle ‘morti bianche’.

Il lavoro deve essere sinonimo di riscatto e affermazione sociale e non può significare porre a rischio la propria vita, come affermato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.