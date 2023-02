Grande successo per tappa napoletana de ‘Ivisionatici Music Festival’

Tra i giurati la conduttrice di Kiss Kiss Italia Mariasilvia Malvone, l’attrice Giovanna Rei e il giornalista Giuliano delli Paoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 25 e il 26 febbraio 2023, presso lo Slash Plus di Napoli, si è tenuta la seconda tappa delle semifinali della seconda edizione de ‘Ivisionatici Music Festival’.

Durante gli eventi hanno calcato il palco dello Slash Plus oltre 60 artisti, presentati da Riccardo Zianna, Magda Mancuso e Erennio De Vita, che hanno avuto la possibilità di essere valutati da una giuria di spicco.

Infatti, a valutare le esibizioni degli artisti sono stati per il 25 febbraio: Giuliano delli Paoli, autore e giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Giovanni Chianelli giornalista de Il Mattino, la giornalista e fondatrice di The Soundcheck, Sara Alice Ceccarelli, e Simone Morabito, frontman del gruppo Riva.

Per il 26 febbraio, invece, sono stati presenti in giuria: Mariasilvia Malvone, voce di Radio KissKiss Italia, il cantautore Marco Sentieri, Alessandra Rubinacci e Simone Morabito.

Opening Act della tappa napoletana è stata la cantautrice Veronica Di Nocera, che si è esibita con alcuni dei suoi brani più noti, tra cui Vivarium, scelto come inno della seconda edizione del festival.

A sorpresa, a calcare il palco de ‘Ivisionatici Music Festival’, sono stati anche Simone Morabito e Marco Sentieri, finalista di Sanremo Nuove Proposte 2020, che hanno proposto alcuni dei loro successi.

In occasione della tappa napoletana del festival, è stata promossa una raccolta fondi a sostegno dell’associazione Let’s Do It! Italy, il cui ricavato verrà devoluto ad alcune campagne, promosse da quest’ultima, in particolare il World Cleanup Day, che si terrà il 16 settembre 2023.

Inoltre, anche per la tappa napoletana, il pubblico in sala ha avuto la possibilità di votare il proprio artista preferito. Infatti, i più apprezzati dal pubblico sono state Fenysys, per sabato 25 febbraio e Chicca, per domenica 26 febbraio.

Ricordiamo che le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione del festival sono ancora aperte e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.

La prossima tappa si terrà a Milano il 18 e 19 marzo, presso il Barrio’s Live.

Informazioni ‘Ivisionatici Music Festival’

‘Ivisionatici Music Festival’ è contest a carattere internazionale e sociale per artisti emergenti, indetto dall’associazione de Ivisionatici, fondata da Veronica Di Nocera, Emanuele di Franco e Annachiara Monaco.

Lo scopo del contest è quello di promuovere e garantire visibilità ai progetti musicali degli artisti emergenti internazionali, favorendo loro i mezzi concreti per poter avviare un percorso completo e che gli consenta di mettere in luce le proprie competenze artistiche.

La prima edizione de ‘Ivisionatici Music Festival’ ha contato oltre 400 iscritti e la partecipazione di oltre 190 artisti, tra cantautori, interpreti e band provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il festival, infatti, alla sua prima edizione, ha ricevuto un grande riscontro mediatico, grazie al supporto di oltre 50 partner, che lo hanno sostenuto nel garantire agli artisti finalisti un montepremi di oltre 30.000 euro.

Il contest ha visto la partecipazione, in quanto ospiti, di volti noti del panorama musicale come: Pippo Lo Russo, Francesca Romana d’Andrea, Renzo Di Falco, Isotta e Federico Baroni.

A vincere la prima edizione de ‘Ivisionatici Music Festival’ sono stati Sacchini, cantautore, e Gaia Restifo, interprete.