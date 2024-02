Il Vastogirardi perde a San Benedetto del Tronto

Sambenedettese si impone sul Vastogirardi per 3 a 0

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono gli altomolisani a partire forte rendendosi pericolosi già al 1′ con Ramos Lopez, che perde il tempo per tirare e si fa rimontare dai difensori marchigiani.

Al 2′, su calcio piazzato della Sambenedettese con Senigagliesi, parte la transizione altomolisana che porta Caon a venire steso al limite dell’area, il successivo tiro franco di Ruggieri si infrange sulla barriera.

Al 6′ è Fontana ad avere una ghiotta opportunità su cross di Caon, ma a fallirla. Al 7′ Fabbrini mette in ambasce la difesa gialloceleste con Panaro che spazza al meglio. Un minuto dopo Ramos Lopez potrebbe rendersi pericoloso per gli altomolisani, ma non incide.

Su calcio piazzato di Senigagliesi, al 10′, parte una nuova transizione ospite con Fontana pronto al tiro, arrivando a tu per tu con l’estremo marchigiano, ma la conclusione è sventata da Coco. Al 13′ Senigagliesi si rende pericoloso, ma Filì è determinante col difensore, però, che due minuti dopo commette un maldestro autogol su conclusione di Zoboletti.

Al 21′ Servalli è prodigioso nello sventare un calcio piazzato di Senigagliesi. La risposta del Vastogirardi è in un tiro, peraltro debole, di Zuccherato dal limite dell’area al 24′, su cui fa buona guardia Coco.

Un minuto dopo uno svarione degli altomolisani potrebbe costare il raddoppio dei locali, ma Fabbrini è troppo altruista ed i marchigiani non sfondano.

Al 30′, sugli sviluppi di un corner, è Pezzola a mancare il possibile 2 – 0 di testa, palla di poco oltre la traversa. Prima della fine del tempo, peraltro, c’è spazio per ben due calci piazzati a favore del Vastogirardi, Pagliari sbroglia al 43′, mentre al 45′ il tiro di Ruggieri si infrange sulla barriera.

Nella ripresa, il Vastogirardi prova a reagire con forza: al 52′, dopo una bella giocata di Ramos Lopez, Caon va al cross, ma la traiettoria è deviata dalla difesa rossoblù, generando un corner.

Cinque minuti dopo Scimia potrebbe siglare il 2 – 0 per la Sambenedettese, ma, solo in area di rigore, spreca clamorosamente. Da quel momento la gara inizia a ristagnare a centrocampo, senza grandi occasioni su entrambi i fronti.

A risvegliare il pubblico è il Vastogirardi che va vicino al pari al 69′ con il capitano Ruggieri autore di una pregevole incornata sugli sviluppi di un corner.

I padroni di casa reclamano un penalty tre minuti dopo per un contrasto in area tra Scimia, poi costretto ad uscire, e Ruggieri. La gara prosegue a scorrere senza ulteriori scossoni, salvo un calcio piazzato di Ruggieri al 90′, che termina la sua corsa oltre la traversa, prima si era reso pericoloso Cardoni per i marchigiani.

Quindi, nei cinque minuti di recupero, la Sambenedettese chiude i conti con una realizzazione in contropiede di Martiniello al 91′ e poi col calcio di rigore trasformato da Battista al 94′.

Sambenedettese 3

Vastogirardi 0

primo tempo 1 – 0

Sambenedettese: Coco, Pagliari, Scimia, 79′ Cardoni, Tomassini, 68′ Martiniello, Fabbrini, 55′ Battista, Barberini, Zoboletti, Pezzola, Sirri, Tourè, 85′ Pietropaolo, Senigagliesi. All.: Lauro.

Vastogirardi: Servalli, Tocco, 87′ De Martino R., Panaro, Antogiovanni, 72′ Anzalone, Ruggieri, Filì, 80′ Acunzo, Caon, Ceccuzzi, Fontana, Ramos Lopez, 62′ Cesaroni, Zuccherato, 80′ Visani. All.: Marmorini.

Arbitro: Guiotto di Schio, Bettani – Dattilo.

Reti: 15′, aut., Filì, 91′ Martinello e 94′, rig. Battista.

Note: ammoniti Barberini, Cesaroni, Tourè e Martiniello, S; Filì ed Antogiovanni, V.