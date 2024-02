Il Rotary in campo contro infibulazione e MGF

Il 26 febbraio all’Hotel Excelsior di Napoli serata – evento per diffondere informazione e promuovere percorsi di conoscenza per il personale sanitario

Riceviamo e pubblichiamo.

L’infibulazione è

una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle donne e delle ragazze. Viola il diritto alla salute, all’integrità fisica e mentale, nonché il diritto all’uguaglianza di genere.

Le giovani vittime di questa pratica subiscono

dolore intenso, complicazioni mediche a lungo termine e spesso perdono la capacità di provare piacere sessuale.

Inoltre, l’infibulazione perpetua

cicli di discriminazione e oppressione contro le donne, limitando le loro opportunità di sviluppo personale, sociale ed economico.

Per questi motivi questa antica pratica tuttora diffusa in alcune aree geografiche di Africa, Asia e Medio Oriente non solo

va stigmatizzata ma combattuta con ogni strumento a disposizione.

Ne sono convinti i club Rotary partenopei ed è in questa direzione si muove il prossimo incontro interclub napoletano che vedrà al centro il dibattito sulle Mutilazioni Genitali Femminili, MGF.

L’iniziativa rotariana persegue lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza napoletana e campana sulla tematica delle MGF in Africa e conseguentemente nelle giovani donne immigrate in Italia, ma anche quello di promuovere percorsi specifici di formazione professionale destinata a medici e ostetriche italiani per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle mutilazioni delle giovani donne immigrate in Italia.

Non solo: negli obiettivi dichiarati c’è l’istituzione formale di una collaborazione tra il Rotary e l’Università degli studi di Napoli Federico II per corsi di formazione e aggiornamento istituzionali sulla MGF destinati al personale sanitario italiano.

La conviviale interclub rotariana in questione si terrà all’Hotel Excelsior di Napoli il prossimo 26 febbraio a partire dalle 19:30.

Relatore d’eccezione sarà il Presidente di AMSAI, Associazione Medici e Sanitari di origini Africane in Italia, Omar Hussein Abdulcadir.

Abdulcadir, medico italiano di origine somala, è un punto di riferimento nella lotta contro le mutilazioni genitali femminili, MGF, sia in Italia che nei Paesi africani.

Specializzato in Ginecologia e Ostetricia, ha fondato e dirige il Centro di Riferimento per la Salute della Donna Immigrata e la Prevenzione e Cura delle Complicanze legate alle MGF presso l’Università degli Studi di Firenze.

Inoltre, come Presidente di AMSAI, fornisce supporto medico e psicologico alle bambine infibulate, contribuendo significativamente alla promozione della salute e dei diritti delle donne in tutto il mondo.

L’incontro, promosso dal Rotary Club Napoli Nord guidato da Francesco Tavassi, vedrà al tavolo anche il coordinatore del gruppo Partenopeo e presidente del Rotary Club Napoli Est Angelo Coviello, il Presidente del Rotary Club Napoli Chiaja Paolo Mainieri, il Presidente del Rotary Club Napoli Renata Picone e il Governatore del Distretto 2101 Campania Ugo Oliviero.

Modereranno l’evento il professor Maurizio Guida, ginecologo dell’Università di Napoli Federico II, e la professoressa Rosalba Tufano, Governatrice dell’INNER WELL della Campania.

Fondamentale impulso all’organizzazione di tale incontro viene inoltre dall’ingegner Giovanni Fierro.

L’ingresso è riservato su prenotazione. Posti limitati.