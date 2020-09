‘Il peggio di Cinzia Leone… Non finisce mai’ all’Arena Milano Est

In scena il 17 settembre al Teatro – Cinema Martinitt di Milano

Ultimi sprazzi d’estate, ultime risate all’aperto. Prima di inaugurare la collezione autunno – inverno di commedie sulla tradizionale passerella indoor del Teatro Martinitt, è affidato a Cinzia Leone il gran finale sotto le stelle, sul palco dell’Arena Milano Est il 17 settembre, ore 21:00.

Il divertimento è garantito, con una carrellata delle sue migliori performance. Ovvero, detto alla sua maniera, ‘Il peggio di Cinzia Leone… Non finisce mai’. Una vera leonessa sul palcoscenico, capace di ruggire alla vita ma anche di sbeffeggiarla.

Con la sua straordinaria carica emotiva, che arriva dritta al pubblico, a colpi di battute corrosive, suscita riflessioni spassose, a tratti anche malinconiche, con una capacità analitica invidiabile.

Stavo meglio quando stavo peggio? È meglio essere alti e magri? O è peggio essere bassi e grassi? È peggio essere brutti e ricchi o è meglio essere belli e poveri? Nell’eterna corsa agli ostacoli tra meglio e peggio non ha ancora mai vinto nessuno… La realtà può cambiare quando meno ce l’aspettiamo. È meglio adesso che non ci diamo più la mano? O era meglio quando ce la davamo, anche se cinque minuti prima ce l’eravamo infilata nel naso? E voi a questo punto che cosa pensate di vedere? I miei pezzi migliori con le speranze di ieri? O i miei pezzi peggiori con i limiti di oggi?

Insomma, una scorribanda nella memoria ma senza certezze. Anzi, nell’incertezza ai tempi del Coronavirus.

‘Il peggio di Cinzia Leone… Non finisce mai’, scritto da Cinzia Leone, con la collaborazione di Fabio Mureddu, Gianluca Giugliarelli, Emanuele Martorelli e Chiara Becchimanzi.



L’Arena Milano Est in pillole e in sicurezza

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere ridotti a 400 per norme anti-Covid

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti ridotti a 180 per norme anti-Covid, in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

Teatro – Cinema Martinitt

via Pitteri 58

Milano

02/36580010 – info@teatromartinitt.it – www.teatromartinitt.it – www.arenamilanoest.it

Orari biglietteria: dal lunedì al sabato 15:00 – 20:00

Costi:

cinema €7,00 intero ed €5,00 ridotto, over 65 e under 26;

cabaret €20,00 intero e €16,00 ridotto, over 65 e under 26.