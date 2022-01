‘Il Magico Parco di Santa Claus’: gran finale con arrivo della Befana

Imperdibile appuntamento alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Gran finale per ‘Il Magico Parco di Santa Claus’ al Parco Robinson all’interno della Mostra D’Oltremare, dove, fino al 9 gennaio al mitico Babbo Natale si aggiungerà la presenza della Befana con le sue calze.

A incantare grandi e piccini accanto al paffuto personaggio natalizio ci sarà anche la simpatica e leggendaria vecchietta pronta nella notte tra il 5 e 6 gennaio a riempire di dolciumi le calze appese dai bambini più buoni e a regalare loro i giocattoli desiderati.

Una nuova attrazione per ‘Il Magico Parco di Santa Claus’ ricca di fascino e buoni sentimenti legati alla festa più bella dell’anno che si terrà fino a domenica 9 gennaio grazie all’organizzazione di Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event. Per i partecipanti e a disposizione dei più piccoli ci sarà anche una straordinaria calza lunga 30 metri da trascinare in lungo e in largo per il parco.

Insieme alla magia della Befana, i bambini potranno continuare a vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l’omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino!

Ancora, possono passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale per l’anno prossimo e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, 10 mila luci e addobbi natalizi, un’area food con tante leccornie, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il ‘Christmas Circus’ con un avvincente ed emozionante spettacolo.

Il parco con ingresso da viale Kennedy, 64 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, ultimo ingresso ore 12:00, e dalle 15:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:00, e il sabato, la domenica e festivi dalle 10:00 alle 21:00, ultimo ingresso ore 20:00. Il 6 gennaio orario continuato dalle 10:00 alle 21:00, ultimo ingresso ore 20:00,.

Il prezzo d’ingresso è di €13,00 per gli adulti, €10,00 per i bambini al di sotto dei 12 anni. Accesso gratuito con diritto alla raccolta dell’alberello e decorazione omino pan di zenzero per i bambini da 0 a 3 anni non compiuti.

€1,00 ingresso al Christmas Circus, subordinato all’acquisto dell’ingresso al Parco e acquistabile solo online.

I biglietti sono in vendita su ticketone.it e go2.it e al botteghino sul posto.