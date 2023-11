Evento in programma il 28 novembre all’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie

Domani martedì 28 novembre, dalle ore 9:30, all’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze, via San Gallo 25, si terrà l’evento promosso dalla Regione per fare il punto sul PRIIM 2023, piano regionale integrato infrastrutture e mobilità.

Il titolo è ‘Il futuro in azione: mobilità e infrastrutture in Toscana’, con due tavole rotonde in programma, sui sui cantieri ferroviari e stradali in Toscana, ore 10:20, e verso una mobilità più sostenibile, ore 11:30.

Ad aprire i lavori l’Assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli e il Direttore mobilità infrastrutture della Regione Toscana Enrico Becattini.

Le conclusioni sono affidate al Presidente Eugenio Giani.