Il Comune di Napoli alla BMT

Il 16 marzo la presentazione dell’Osservatorio Turistico Urbano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Giovedì 16 marzo, alle ore 10:00, alla Borsa Mediterranea del Turismo, Sala Mediterraneo, padiglione 4 – Mostra d’Oltremare, sarà presentato l’Osservatorio Turistico Urbano della città di Napoli.

L’introduzione è affidata all’Assessore al Turismo e Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. A presentare l’Osservatorio Turistico Urbano sarà la coordinatrice, la professoressa Valentina Della Corte, interverrà Francesco Ambretti, Corporate service manager – Enterprise solution Vodafone Business Italia.

L’Osservatorio è una sperimentazione di una buona pratica che ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro composto da docenti esperti delle università partenopee e l’affiancamento – sotto il profilo tecnico – della Vodafone che si è aggiudicata il bando.

Il progetto in corso riguarda la realizzazione di un osservatorio intelligente che sarà in grado di studiare sia la domanda, prima, durante e dopo la visita, con un sistema avanzato di customer relationship management, CRM, sia di esaminare l’offerta, il livello di congruenza dei servizi rispetto alle aspettative dei turisti e gli eventuali fattori da superare o valorizzare.

L’Osservatorio è una formula innovativa non solo su scala nazionale ma anche internazionale. Rappresenta un riferimento importante per il piano strategico dell’Assessorato al Turismo e alle attività Produttive e per la costituenda Destination Management Organization, DMO, una struttura pubblico – privata finalizzata alla promozione dell’immagine e dell’offerta turistica della città.

Sottolinea l’Assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato:

L’Osservatorio Turistico Urbano è uno strumento importante che servirà ad orientare sempre meglio la nostra programmazione istituzionale in ambito turistico. Avere una profilazione di flussi, comprendere le necessità dei visitatori, la loro provenienza, le età e le aspettative è quanto mai necessario. Il viaggiatore è in cerca di emozioni, il turismo esperienziale è sempre più ricercato dai turisti di tutto il mondo. A noi le esperienze da far vivere non mancano, abbiamo uno storytelling reale e dobbiamo mettere in campo strategie che supportino e valorizzino la risorsa turistica e allo stesso tempo il visitatore che sceglie la nostra città ed è in cerca di itinerari insoliti ed eventi accattivanti, accanto a quelli già noti.

Il Comune di Napoli è presente alla BMT con uno spazio riservato – Padiglione 4 stand nn. 4027, 4028, 4029 – nel quale saranno proiettati video sulle iniziative di promozione turistico-culturale già realizzate e sarà disponibile materiale informativo sugli attrattori cittadini.

Gli ospiti che visiteranno lo stand del Comune di Napoli saranno “catturati” dall’occhio di ‘Vedi Napoli e poi Torni’, la campagna che contraddistingue la programmazione dell’Assessorato al Turismo e accolti da allievi che suoneranno brani di musica jazz e classica napoletana e da altri studenti di istituti ad indirizzo moda che indosseranno le creazioni realizzate in aula.

Una particolarità dedicata ai piccoli viaggiatori sarà presentata presso lo stand venerdì 17, alle ore 11:30, a cura di Viaggiapiccoli, la ‘Guida Napoli con Viaggiapiccoli’, che gode del patrocinio del Comune di Napoli. Interverranno l’Assessore al Turismo Teresa Armato, gli autori Cristina Zagaria, Francesco De Rosa e Anna Rita Mautone, le guide turistiche per bambini e tante famiglie.

Per accedere alla BMT come visitatore, se non si è un professionista del settore o un espositore, basta registrarsi sul sito www.bmtnapoli.com.