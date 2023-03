Napoli Città italiana dei Giovani 2023

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

I giovani di Napoli primi in Italia. Per creatività, capacità d’innovazione e protagonismo associativo. A testimoniarlo concretamente la vittoria del Comune di Napoli con il premio ‘Città italiana dei Giovani 2023’.

A vincere a livello nazionale è stato il progetto ‘Giovani onlife Napoli’ che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi ha presentato per promuovere una città inclusiva e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di diventare comunità nelle quali le nuove leve possano vivere in un ambiente sano, sicuro e con spazi dediti allo sviluppo delle loro potenzialità.

Il sindaco, d’intesa con l’Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, ha voluto dedicare questo Premio alla memoria di Giuseppe Sbrescia, giovane attivista scomparso recentemente. Il suo impegno civico verrà valorizzato nelle attività programmate per il Premio di Città italiana dei Giovani ottenuto da Napoli.

Il commento del Sindaco Gaetano Manfredi:

Napoli e i suoi giovani hanno potenzialità straordinarie che vanno messe in rete e sostenute affinché possano esprimersi al meglio.

Questo riconoscimento rappresenta una grande occasioni per i nostri talenti, ci stiamo già muovendo come Amministrazione comunale per riuscire ad intercettare le loro esigenze, le tendenze creative e le idee innovative.