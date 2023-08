Il Cecatiello di Paupisi (BN) protagonista del Festival dei Sapori

Riceviamo e pubblichiamo.

Così Dario Orsillo, Presidente della Pro Loco di Paupisi (BN), ad una settimana dall’inizio della 50a Sagra del Cecatiello.

Continua Orsillo:

Ad occuparsi dell’organizzazione è la Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune e di tutta la comunità di Paupisi e delle associazioni locali.

Spiega ancora Orsillo:

A pochi giorni dall’inizio delle kermesse vede Comune di Paupisi, Pro Loco, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardie Ambientali, Parrocchia Santa Maria del Bosco, Associazione ‘Il Sogno’, Forum Giovani Paupisi e tantissimi volontari tutti impegnati per far sì che il ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – Sagra del Cecatiello’ rimanga nella mente e nel cuore di tanti visitatori.

Sono tanti gli appuntamenti all’interno della kermesse ma non mancheranno ulteriori servizi importanti da offrire ai visitatori come il pagamento alle casse con il POS e poi il servizio navetta da contrada Pagani fino al centro del paese.

E poi, per ridurre le attese agli stand, sono state potenziate le cucine e c’è un nuovo sistema ‘elimina code’. Si aumenterà, inoltre, la disponibilità dei posti a sedere passando dai 2.000 ai 3.000.

E poi, nonostante l’inflazione galoppante, i prezzi dei piatti alla sagra del Cecatiello di Paupisi sono rimasti invariati, mantenendo la qualità altissima, perché lo scopo di questo grande evento non è quello di fare cassa, ma di far conoscere al meglio il nostro paese e di coccolare quando più possibile il visitatore.

Afferma Orsillo:

Si preannuncia, pertanto, l’evento dei record e ci si sta preparando al meglio per soddisfare le esigenze e le richieste di tutti.

Ringrazio, sin da ora, i membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco, che mi stanno accompagnando in questa avventura da mesi, senza di loro non riuscirei a fare molto, tutti i volontari che stanno dando il loro prezioso contributo, la mia famiglia che non mi abbandona mai, il Comune, nella persona del Sindaco e di tutta l’Amministrazione, per il sostegno economico e per tutti gli adempimenti burocratici, la Parrocchia Santa Maria del Bosco, nel supportarci e impegnandosi in prima persona nella realizzazione della mostra sacra in chiesa dal tema ‘Il Grano e la sua sacralità religiosa’, l’associazione culturale il Sogno e il Forum dei Giovani per l’indispensabile contributo che daranno nelle 5 giornate.

Un grazie alle forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia Municipale, Guardie ambientali, Protezione Civile, Misericordia – impegnate per la viabilità e la sicurezza delle persone e per il lavoro che compiono ogni giorno con serietà e impegno al servizio della nostra Comunità.

Un ringraziamento va anche al nostro addetto stampa, Antonio Iesce, per l’amore che nutre per il suo paese, e a tutte le testate giornalistiche e TV che, da mesi, si stanno interessando al nostro evento divulgando con cadenza, quasi giornaliera, i nostri comunicati.

Ed un ringraziamento finale va ai commercianti locali e tutti i partner che hanno sposato il nostro progetto: UNPLI, Rete Destinazione Sud, Cia, Coldiretti, Gal Taburno, Parco Taburno – Camposauro, Comune di Fragneto Monforte, associazioni Trekking Camposauro, Arcieri del Sannio, Wind and Fire, club Motomaniaci e Legio Linteata.

Ho sempre sostenuto che la forza e il successo di questa manifestazione è l’unione di intenti che ha portato a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e che sta rendendo grande la nostra Paupisi.

È importante sottolineare come la Pro Loco di Paupisi non si sia limitata ad ‘organizzare la sagra’ ma alla base di tutto ci sia un progetto comune.

Questo programma dimostra come ci sia tanta voglia di fare comunità, di seguire un progetto di crescita che coinvolga tutta Paupisi.

Che dire di più, vi aspettiamo a Paupisi il 25, 26, 27, 28 e 30 agosto per qualcosa di magico e fantastico.