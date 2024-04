I Virtuosi di Sansevero alla Cappella del Tesoro di San Gennaro

In concerto a Napoli il 19 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 19 aprile alle ore 19:30, nella suggestiva Cappella del Tesoro di San Gennaro in via Duomo, è in programma il nuovo concerto de I Virtuosi di Sansevero promosso dalla Fondazione Napolitano in collaborazione con la Deputazione della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro, nell’ambito della rassegna di punta della Fondazione Napolitano che si svolge nei luoghi d’arte di Napoli.

La direzione artistica è a cura del violinista Riccardo Zamuner, che per questo concerto ha invitato artisti di fama internazionale quali il violista Giuseppe Russo Rossi, la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio Baglini, che, insieme con Zamuner, eseguiranno due capolavori del repertorio cameristico: il quartetto di Schumann Op.47 e il quartetto di Brahms n 3 Op.60.

La stagione de I Virtuosi di Sansevero proseguirà fino a dicembre con altri concerti in location d’eccezione tra palazzi, chiese e musei di Napoli, affiancando ospiti di fama internazionale a giovani eccellenze.

Altri tre concerti – evento dei Virtuosi di Sansevero si svolgeranno ad Anacapri. Presidente della Fondazione Napolitano è il prof. Sergio Sciarelli, Direttore artistico il Maestro Maria Sbeglia.

Il concerto del 19 aprile è incluso nell’abbonamento dei Virtuosi di Sansevero.

Per i non abbonati, sono disponibili biglietti solo in prevendita presso gli abituali punti vendita – Concerteria, Box Office – e online al seguente link https://www.etes.it/sale/event/102471/i%20virtuosi%20di%20sansevero%20-%20quartetto?idProdotto=102471.

Per info e prenotazioni: fondazionenapolitano@gmail.com