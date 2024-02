I giovani e il voto alle elezioni europee

Dibattito in programma il 27 febbraio a Roma presso Esperienza Europa – David Sassoli

In vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza martedì 27 febbraio, ore 12:00, a Roma presso Esperienza Europa – David Sassoli un dibattito sul ruolo delle università e del servizio pubblico televisivo nel favorire un voto giovanile responsabile.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e l’Università La Sapienza, vedrà la partecipazione di Antonella Polimeni, Rettrice dell’ateneo, Paolo Petrecca, Direttore di Rai News 24, e Maria Rita Grieco, Vicedirettrice del TG1.

Il dibattito – al quale parteciperanno anche studenti della Sapienza e liceali dell’Istituto Marco Tullio Cicerone di Frascati – verterà sul ruolo delle università e del servizio pubblico televisivo nell’informare le nuove generazioni sull’importanza dei processi elettorali e, in particolare, delle elezioni europee.

Questo appuntamento istituzionale rappresenta un’occasione importante per avvicinare e consolidare i rapporti tra le istituzioni universitarie ed europee.

Inoltre, attraverso le visite nello spazio multimediale ed il gioco di ruolo messo a disposizione dall’Ufficio del Parlamento europeo, i giovani studenti potranno migliorare la loro conoscenza della democrazia europea, dei suoi valori e del suo iter legislativo.

Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, terranno i saluti istituzionali.