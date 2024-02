‘Perle rarissime’ al Teatro CortéSe

Fabio Brescia in scena a Napoli il 24 e 25 febbraio

Nuovo atteso appuntamento al Teatro CortéSe di Napoli, dove sabato 24 febbraio, alle ore 21:00, e domenica 25 febbraio, alle ore 18:00, sarà di scena l’attore e cantante Fabio Brescia con lo spettacolo da lui stesso scritto e diretto ‘Perle rarissime’.

Per il pubblico dello spazio di viale del Capricorno ai Colli Aminei, diretto da ‘Ente A.R.T.I. Teatro e Musica’ con la consulenza artistica di Giuseppe Giorgio, un lavoro da non perdere che parla di umanità, portando in palcoscenico una carrellata di personaggi e monologhi che potremmo considerare corti teatrali.

L’autore e interprete Brescia nelle sue note scrive:

Sicuramente nello spettacolo c’è spazio anche per la comicità, ma ce n’è altrettanto, se non di più, per la riflessione e, perché no, per la commozione. Il tutto è condito da alcune canzoni cantate dal vivo con base. Per il pubblico ho scovato dei pezzi e delle storie nuovissime da raccontare che possono appartenere ad ognuno di noi. Uno spettacolo nuovo pieno di belle cose capaci di fare ridere ma anche emozionare.

Fabio Brescia non ha bisogno di presentazioni: oltre alla sua voce e simpatia nota a tutti i radioascoltatori, già da ragazzo si è fatto conoscere nel mondo del teatro e del cinema, riuscendo sempre a dare uno spessore ai personaggi interpretati.