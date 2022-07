Graduation Day alla DIGITA Academy

Appuntamento il 15 luglio a Napoli presso il Campus universitario federiciano di San Giovanni a Teduccio

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 15 luglio 2022 si terrà la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti della quinta edizione di DIGITA, Digital Transformation & Industry Innovation Academy, l’alta formazione sulla trasformazione digitale nata dalla partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte.

Verranno presentati i progetti in collaborazione con le aziende e aperto il nuovo bando per l’edizione 2022/2023. Testimonial d’eccezione saranno i The Jackal, che hanno partecipato alle manifestazioni di DIGITA dal primo anno di istituzione dell’Academy.

L’evento conclusivo della quinta edizione della Digita Academy si svolgerà dalle 9:00, presso il Campus universitario federiciano di San Giovanni a Teduccio, in Corso Nicolangelo Protopisani, 70.

Il 15 luglio sarà l’occasione per aprire al pubblico le aule dell’Academy, per mostrare le attività svolte in questa quinta edizione e presentare i 48 progetti, che sono il risultato anche della collaborazione con i Partner dell’iniziativa – tra questi Bio Check Up, BMB Paladeri, DG TWIN, Engineering Ingegneria Informatica, Genesis Brain, GRADED, Hyntelo, ICONSULTING, INIZIATIVA CUBE, Petrone Group, Kuwait Petroleum Italia, So.Re.Sa., Wind Tre Retail – che hanno riguardato ambiti quali l’Automotive, Aerospace, Health, Finance e Fintech, HR Digitalization, Marketing Automation, Sales Processes Digitalization, Telco & Media, Sustainability.

Nel corso della manifestazione verranno anche analizzati i risultati ottenuti nel quinto anno di attività, risultati lusinghieri sia in termini di impatto sociale e culturale sul territorio che di qualità e quantità del placement.

Alla giornata, introdotta e moderata da Giorgia Gusmeroli, Senior Manager Deloitte Consulting, interverranno Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Antonio Pescapé, Direttore Scientifico della DIGITA Academy, Alessandro Mercuri Amministratore Delegato di Deloitte Consulting, Silvia La Fratta, Responsabile People and Purpose Deloitte Consulting, Alessandro Lizzi, Responsabile della sede di Napoli di Deloitte Consulting, e Gaetano Manfredi, Sindaco della Città di Napoli.

L’evento terminerà con la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti e con la presentazione e l’apertura del bando di ammissione all’edizione 2022/2023, cerimonia alla quale prenderanno parte i The Jackal.

La collaborazione tra la Federico II e Deloitte si salda ulteriormente: nel corso della giornata sarà firmato l’accordo quinquennale 2023/2028 che estenderà la partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte sino al 2028 e verranno anche presentate le altre iniziative messe in campo dall’Ateneo in collaborazione con Deloitte, Operazione Talenti e LUMINA.