Conferenza stampa il 15 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Conferenza stampa con Eugenio Giani, venerdì 15 luglio alle 12:00, in sala Esposizioni, per presentare le proposte di progettazione realizzate dai Comuni grazie al contributo della Regione, per interventi finanziabili da fondi di coesione europei o nazionale sul territorio toscano.

Interviene anche Michele Mazzoni, Direttore del settore Opere pubbliche della Regione.