Giani: ‘Toscana autosufficiente ma occorre donare ancora sangue’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana ha raggiunto l’autosufficienza per ciò che riguarda il sangue, con un +7% rispetto allo scorso anno e, per il plasma, con un incremento del 2% rispetto al 2022.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo questa mattina nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, all’iniziativa ‘Il sangue è vita’ organizzata dal comitato fiorentino dell’AVIS, l’Associazione dei volontari italiani del sangue.

Ha aggiunto Giani:

Ringrazio gli avissini e anche tutti i volontari delle altre associazioni che si dedicano alla raccolta del sangue e del plasma, per il loro prezioso lavoro.

È grazie al loro impegno che il nostro sistema trasfusionale e chirurgico è in grado di garantire l’eccellenza, che consiste nella garanzia della sicurezza per donatore e ricevente, e sulla non necessità di importare neanche una sacca da altre regioni.

Rinnovo comunque il mio appello a prendere contatto con l’AVIS e con le altre associazioni che raggruppano i donatori perché chi può possa donare il proprio sangue o il proprio plasma.