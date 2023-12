Legge di bilancio, dalla Regione Lazio 17,7 mln per servizi culturali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, assegnando, per il prossimo triennio, un totale di 17.740.000 euro per i servizi culturali e di valorizzazione culturale, previsti dalla legge numero 24 del 2019.

L’Assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, ha dichiarato:

Con questa decisione sosterremo per la prima volta progetti innovativi premiati anche attraverso il principio della sostenibilità finanziaria, in modo da aiutare realtà che sappiano vincere la sfida del mercato: stiamo parlando di risorse fondamentali per spingere il settore delle industrie culturali del Lazio.

Fra i progetti, segnalo il sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali per beni artistici, musei, biblioteche e archivi del Lazio e gli interventi di arte contemporanea, per competere e attrarre i turisti, non solo con la forza del nostro passato, ma guardando al futuro.

Con le nuove tecnologie, infatti, possiamo consentire a turisti e cittadini una fruizione ‘aumentata’ ed ‘esperienziale’ della cultura, in linea con le migliori pratiche a livello internazionale. Una scelta strategica per vincere la competizione fra territori e sostenere l’economia della conoscenza.

Rilevante è, infine, il tema dell’istituzione del Museo della Cultura enogastronomica del Lazio, da me e dal Presidente Rocca fortemente voluto, fondamentale volano di sviluppo per il nostro brand regionale e le nostre eccellenze territoriali.

Dare una casa ai saperi e ai sapori della nostra terra è imprescindibile per rendere sempre più popolare il Made in Latium.