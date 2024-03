Gattino torturato e ucciso a Quarto (NA): nota di Sabino e Ottaviano

L’Amministrazione comunale condanna il gesto di violenza assurdo e deplorevole ai danni di un piccolo animale indifeso

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo l’episodio di un gattino ritrovato da una volontaria di Oasi Felina, che ha rinvenuto il corpo senza vita di un gatto in via Casalanno a Quarto (NA), le cui condizioni fanno comprendere che è stato torturato e poi chiuso in una busta, morendo soffocato e con atroci sofferenze, arriva ferma e decisa la condanna del Sindaco di Quarto Antonio Sabino e dell’Assessore al randagismo Annarita Ottaviano, che hanno diramato una nota congiunta.