Garavaglia: Lombardia al servizio volontariato sistema emergenza urgenza

Il Capo Gruppo in Consiglio regionale FdI all’incontro ‘Pronti a disegnare il futuro? Il volontariato nel sistema emergenza urgenza’ promosso da AREU Lombardia

Il Consigliere regionale, FdI, Christian Garavaglia, a margine dell’incontro promosso dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con l’Assessorato regionale al Welfare e le numerose realtà associative del soccorso sanitario, ha precisato:

L’incontro di oggi è un importante momento rispetto all’agenda che insieme ci siamo dati, per concretizzare azioni della Regione volte a sostenere sempre di più tutto il Volontariato nel sistema emergenza urgenza.

La stessa proposta del progetto di legge ‘Riconoscimento, promozione e valorizzazione delle figure del Soccorritore’, dell’Autista Soccorritore e dell’operatore tecnico di centrale operativa, che Fratelli d’Italia ha voluto, va in questa direzione.

Voi siete il fulcro della società e cardine dello sviluppo delle nostre comunità oltre a presidio dei territori. I vostri valori sono i nostri valori.

Presenti in sala fra i Volontari, oltre all’Assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, anche Stefano Ravasenghi, Presidente ANPAS Lombardia, Carlo Vincenzo Tresoldi,Ppresidente Associazione Volontaria Croce Bianca Milano, Valter Riva, referente CRI per la Città Metropolitana di Milano, Rossano Carrisi, Presidente FVS Lombardia, e Guerrino Nicchio, Presidente di Soccorso Azzurro, e, fra gli altri, il Consigliere regionale FdI.

Presente anche Giorgio Bontempi, che ha ringraziato in sala tutti in volontari per il lavoro svolto, con particolare cenno per quelli che operano sul territorio di Brescia.

Una giornata dedicata ai 25.000 volontari, alle ‘Croci’ ed Associazioni presenti sul territorio, come ha rimarcato Alberto Zoli, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, evidenziando come ad oggi in Lombardia

sono attive tutti i giorni ben 250 ambulanze, coprendo con grande capillarità il territorio e permettendo con il volontariato di risparmiare 80 milioni di euro se si dovessero equipaggiare tutte queste ambulanze.

Ha concluso Garavaglia: