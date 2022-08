Finanziamenti online: di cosa si tratta e quali sono i loro vantaggi?

Oggi il digitale ci consente di sfruttare moltissime opzioni considerate quasi fantascientifiche fino a poco tempo fa.

Non a caso, si parla sempre più spesso di nuove tecnologie, applicate a campi molto diversi fra loro. In questo elenco figura ad esempio il cosiddetto fintech, ovvero una serie di soluzioni hi-tech applicate al settore della finanza.

I finanziamenti telematici fanno esattamente parte di questo pacchetto, e richiedono un doveroso approfondimento, per via dei loro evidenti vantaggi.

Cosa sono i finanziamenti online?

Il finanziamento online è un processo che consiste nell’ottenere fondi tramite Internet. Ciò può avvenire attraverso una serie di piattaforme digitali, come nel caso dei siti di crowdfunding, dei portali di prestiti peer-to-peer e dei “classici” istituti di credito telematici.

Se si parla dell’ultimo strumento, la facilità di reperimento è evidente, anche per merito di alcuni siti che consentono di trovare le opzioni migliori. Si fa ad esempio riferimento alla possibilità di ottenere dei finanziamenti online grazie a facile.it, potendo contare su una soluzione molto affidabile, dalla cessione del quinto fino ad arrivare al tradizionale prestito personale.

Il finanziamento online può essere un’ottima opzione per le imprese e i privati che hanno bisogno di denaro velocemente, e non hanno il tempo o le risorse per rivolgersi ai canali tradizionali, come le banche fisiche o gli investitori. Uno dei principali vantaggi dei finanziamenti online è che spesso sono più facili e veloci da ottenere, se si fa un confronto diretto con i sistemi tradizionali.

Inoltre, le piattaforme online di solito sono facili da usare e di immediata comprensione: significa che le imprese e gli individui con meno esperienza possono comunque accedere ai fondi di cui hanno bisogno, senza perdersi tra scartoffie e difficoltà burocratiche.

Come funzionano i prestiti online e perché convengono?

Richiedere un prestito online è un processo semplice e veloce. Innanzitutto, bisogna scegliere un istituto di credito e compilare una domanda. Il modulo dovrà essere riempito indicando alcune informazioni di base sulla persona che richiede il prestito.

Una volta presentata la domanda, l’istituto di credito esaminerà le informazioni riportate e deciderà se approvare o meno il prestito (uno step noto come fase di istruttoria). In caso di approvazione, i fondi verranno ricevuti tramite deposito diretto o bonifico bancario. È importante notare che i prestiti online hanno svariati vantaggi, se messi a confronto con i finanziamenti che avvengono tramite i canali tradizionali.

Per prima cosa, vengono elaborati molto più rapidamente rispetto ai prestiti tradizionali. Questo perché gli istituti di credito online hanno accesso ad una serie di strumenti e tecnologie che consentono loro di verificare rapidamente le informazioni e prendere una decisione in tempi brevissimi. Si parla ad esempio dei sistemi automatizzati per verificare l’occupazione e il reddito.

Inoltre, decadendo una serie di spese che una banca fisica dovrebbe affrontare, i finanziamenti online costano di meno: vuol dire che presentano dei tassi di interesse più bassi rispetto alle medie, anche se ciò dipende ovviamente dalle condizioni stabilite da ogni singola piattaforma, da approfondire prima di firmare il contratto.