Filierba, Università Torino studia consumi di carne, latte e formaggi

A sorprendere sono Millennial e Generazione Z

Riceviamo e pubblichiamo.

È davvero interessante, e merita di essere approfondito, l’approccio delle nuove generazioni verso il cibo di origine animale.

Da una recente indagine di mercato, e dall’elaborazione dei dati raccolti, emergono elementi significativi che riguardano le competenze dei consumatori, i loro orientamenti e la disponibilità all’acquisto di generi alimentari non omologati e di qualità diversa dal comune, per quanto essi non siano sempre facili da reperire sul mercato.

Il sondaggio, avviato nel 2022 e concluso nei giorni scorsi, è stato condotto dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino, sotto il coordinamento del Prof. Giovanni Peira, nel contesto di Filierba, progetto che studia – per l’appunto – le filiere alimentari da erba della specie bovina, in cui l’alimentazione animale sia basata sull’uso di foraggi polifiti, composti da almeno cinque essenze vegetali diverse.

Giovani studenti e donne i più partecipi all’inchiesta

Per compiere il loro studio, i ricercatori dell’ateneo piemontese hanno approntato un questionario online, indirizzandolo prevalentemente ai propri studenti.

A rispondere sono state 1750 persone: in prevalenza, ma non solo, giovani, impegnati negli studi e soprattutto donne. L’indagine ha riguardato le abitudini al consumo e la percezione che i Millennial e gli appartenenti alla Generazione Z hanno della carne e dei prodotti lattiero- caseari suddetti.

I dati salienti raccolti, in estrema sintesi, ci offrono una ripartizione per genere in cui le donne si dimostrano molto più partecipi degli uomini, 71% contro 29%, i diplomati superano i laureati, 58% vs. 42%, e gli studenti sono più degli occupati, 77% vs. 20%.

Schiacciante la prevalenza dei giovani, 81%, con il 25% di essi nella fascia di età tra i 25 e i 30 anni e il 56% che ha tra i 18 e i 25 anni. Buona anche la presenza di intervistati tra i 30 e i 50 anni, 15%, e marginale quella degli over 50, 4%. L’ultimo dato è quello regionale, con l’88% dei domiciliati in Piemonte e il 12% nelle altre regioni italiane.

Considerevoli i consumi di latte e carne, nel rispetto di animali e ambiente

Tra le abitudini generali di consumo si registra che il 90% circa del campione intervistato, dato medio, consuma carne bovina, 86%, e prodotti lattiero – caseari, 93% complessivo; più in dettaglio: 75% formaggio, 69% latte, 65% burro, senza però essere troppo coinvolto nei loro acquisti, 45% per la carne, 58% per i prodotti lattiero-caseari.

Le due tipologie di prodotto hanno fatto registrare un’elevata frequenza di consumo, con il 70% delle persone che ha dichiarato di mangiare carne e prodotti lattiero – caseari una o più volte a settimana.

Tra gli elementi tenuti in considerazione nelle scelte di acquisto, si evidenziano freschezza, sapore e modalità di produzioni rispettose degli animali e dell’ambiente, mentre tra gli aspetti ritenuti trascurabili figurano i marchi di aziende e associazioni per la tutela delle razze bovine, quelli delle catene di distribuzione, e i prodotti presentati come ‘premium’.

Interessante è anche la risposta alle domande inerenti le tipologie di allevamento: il 28% degli intervistati, non pochi in effetti, afferma di conoscere il tipo di alimentazione impiegato, mentre il 72% risponde in maniera negativa.

Più in particolare, alla domanda ‘Quanto sono importanti secondo lei le caratteristiche riguardanti i mangimi per i bovini?’ le affermazioni registrate mettono in luce una grande attenzione all’assenza di farmaci, all’origine locale e alla produzione biologica, ma non all’alimentazione, che invece ha un peso fondamentale.

Il 32% conosce la carne grass-fed ma solo la metà di essi la consuma

Più in particolare – avvicinandoci alle finalità del progetto Filierba – si registra che il 32% dei consumatori è al corrente dell’esistenza di prodotti lattiero – caseari e di carni provenienti da animali alimentati con foraggi freschi, erba fresca, e conservati, fieno e insilato, di provenienza prativa, denominati comunemente ‘erba – fieno’, ‘grass – fed’ o anche ‘pasture – fed’.

La cognizione di ciò deriva da informazioni acquisite in rete, presso l’università o la famiglia.

Purtroppo però, al momento, solo il 17% del campione ha consumato questi prodotti: principalmente formaggi e carni, e in misura minore latte, yogurt e burro. Tali acquisti sono effettuati nell’ordine presso aziende agricole, in negozi di prossimità e nei supermercati.

Il 72% spenderebbe di più per carne e latte da erba e fieno

Alla domanda circa l’interesse per i prodotti ottenuti da foraggi polifiti, i due terzi dei consumatori, 66%, ha espresso propensione all’acquisto, mentre il 13% ha risposto negativamente, il 21% non sa.

Ancora una volta l’attenzione degli intervistati è principalmente rivolta verso carni e formaggi, e riguarda in misura minore latte, yogurt e burro.

La maggior parte dei consumatori, 72%, ha risposto che sarebbe maggiormente incentivata ad acquistare questi prodotti se fossero disponibili maggiori informazioni circa la tracciabilità e la filiera produttiva.

Infine, l’aspetto economico: per garantirsi prodotti da animali alimentati con almeno il 60% di foraggi polifiti il 52% degli intervistati si dichiara disposto a spendere ‘il 20% in più’ rispetto ai prodotti convenzionali, mentre il 20% si spingerebbe anche ad un +40%.

Tra chi non intende spendere cifre maggiori si registrano il 21% di persone che vorrebbero prezzi in linea con i prodotti comunemente in commercio, mentre il 7% riterrebbe di dover pagare di meno.