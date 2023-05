Disposto per il 3, 4 e 5 il divieto di transito e circolazione veicolare nell’area del centro cittadino

Festa scudetto Napoli: al via la zona azzurra. Disposto per il 3, 4 e 5 maggio il divieto di transito e di circolazione veicolare nell’area del centro cittadino:

dalle ore 21:00 del giorno 03/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 04/05/2023 e comunque fino a cessate esigenze;

dalle ore 21:00 del giorno 04/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 05/05/2023

e comunque fino a cessate esigenze;

è disposto il divieto di transito e di circolazione veicolare nell’area del centro cittadino:

1 area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze:

largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, via Mergellina;

2 – ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli:

via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, galleria 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale), via Orazio.

È istituito, inoltre, per i giorni 3, 4 e 5 maggio 2023, il divieto di sosta e fermata in corrispondenza di alcuni presidi ospedalieri.

Aggiornamenti