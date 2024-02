Festa del Gatto 2024 con I Gatti della Piramide

Appuntamento il 17 febbraio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella splendida cornice della zona Archeologica della Piramide Cestia, sabato 17 febbraio dalle ore 10:00 alle 16:30 festeggeremo sua maestà il Gatto in occasione della festa nazionale del felino.

Quest’anno abbiamo il piacere di avere ospite alle ore 10:00 l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi che consegnerà il Premio Urban Cat Anna Magnani al regista Gaetano Amalfitano per il suo documentario ‘Roma – Mamma Gatta’, alla proprietaria del Romeow Cat Bistrot, Valentina de Matteis, e a Mauro Cioffari, cittadino simbolo per le buone pratiche verso i gatti.

Anche quest’anno continua la collaborazione fra ARCA Gatti della Piramide e la Città dei Gatti, la rassegna nazionale di fumetto, cinema, musica e cultura felina, curata a Roma da Marzia Novelli conduttrice della trasmissione Bestia… che giovedì!

Quest’anno il tema scelto dalla Città dei Gatti è tutto rosa: sono infatti le gatte le vere protagoniste indiscusse di questo 2024, a partire dalle protagoniste di fumetti e cartoni animati.

Per questo, alle 11:30 Paola Napoleone, psicologa clinica e autrice, farà un intervento dal titolo ‘Da Bastet a Cat Woman, il super potere delle gatte e delle donne’.

A seguire, alle 12:00 il medico veterinario Stefano Argiolas invece ci intratterrà sul tema ‘Gattità: gatto di strada e gatto di casa’.

Per completare la giornata, avremo le visite guidate al Cimitero Acattolico alle ore 10:15 e alle ore 15:00.

E alle 13:00 ci sarà il consueto Tour Ca per chi vuole conoscere le storie e aneddoti dei nostri gatti residenti in colonia.

La partecipazione alle visite va prenotata via mail, entro le 17:00 del 16 febbraio, a info@igattidellapiramide.it, attendendo la mail di conferma.

Imperdibile il cat – mercatino per la raccolta fondi per la colonia, dove potrete trovare non solo fantastici oggetti a tema felino, abbigliamento gattoso, e altre idee regalo da acquistare.

Daremo il via anche al tesseramento associativo… e in ultimo, alle 16:00 l’atteso momento divertente della MicioRiffa.