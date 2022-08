Felice D’Amico in concerto a Vietri sul Mare (SA)

Ingresso gratuito per il doppio appuntamento del 13 e 15 agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

Due serate di grande intrattenimento musicale a Vietri sul Mare (SA), nell’ambito del cartellone di eventi ‘Vietri Cultura’, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni De Simone, e organizzato dal Maestro Luigi Avallone.

Un concerto doppio del “violinista più pazzo del mondo”, come si definisce l’eclettico Felice D’Amico, che si esibirà sabato 13 agosto a Marina, in piazza Attilio della Porta, e lunedì 15, in trio con con Alfina Scorza, voce, e Gianpio Vetromile, tastiere, nello splendido scenario della Villa comunale, assicurando un Ferragosto divertente e coinvolgente.

Geniale intrattenitore, capace di impreziosire le serate di musica, si esibisce da solo e con artisti importanti in tante diverse location italiane e nel mondo. Figlio d’arte – tutti in famiglia suonano – affascinato dal violino elettrico fin dall’età di 14 anni, ha fatto di questo strumento, per il quale ha abbandonato il pianoforte, il suo fedele compagno di palcoscenico, passando dalla musica classica a quella leggera.

Nei suoi concerti non mancano musiche a tutti note, come quelle delle famose colonne sonore create da Ennio Morricone, ma anche Rondò veneziano e indimenticabili canzoni d’amore.

Ingresso libero e gratuito ad entrambi i concerti.