Fabiola Piscopo scuote la Luvo Barattoli Arzano contro l’Altino

Si gioca il 9 dicembre al Palazzetto dello Sport ‘Domenico Rea’ di Arzano (NA)

La marcia della Luvo Barattoli Arzano verso i playoff del campionato di serie B1 femminile vive sabato 9 dicembre un altro momento intenso.

Al Palazzetto dello Sport ‘Domenico Rea’ di Arzano (NA) arriva l’Altino per disputare una gara valida per la decima giornata del torneo.

A raccontare le insidie della sfida ci pensa Fabiola Piscopo:

Altino è una squadra forte, costruita senza dubbio per fare bene in questo campionato. Sicuramente sarà una gara che appassionerà quanti verranno a vederla dal vivo.

Il team di Antonio Piscopo è chiamato a dimenticare la brutta prestazione in casa del Santa Teresa di Riva per riprendere un cammino che fino alla settimana scorsa aveva permesso alla squadra di restare al comando della classifica.

Prosegue Fabiola Piscopo:

Questa settimana abbiamo lavorato soprattutto su di noi, come squadra, e come atlete. Grazie soprattutto a coach Antonio Piscopo che riesce sempre a trovare nuovi spunti e a stimolarci. Una giornata no può capitare, l’importante è che non si ripeta, e noi non vogliamo che succeda.

Uno sguardo alla classifica che vede al comando le favorite l’Energy System Catania e Santa Teresa di Riva con 19 punti all’attivo.

In seconda posizione c’è proprio la Luvo Barattoli Arzano con un punto in meno. Alle sue spalle c’è proprio l’Altino con tre punti in meno e a pari punto con la squadra di Teramo.

Si gioca alle ore 16:00. Arbitri dell’incontro Francesco Mastrogiovanni e Simona Scudiero, gara in diretta sulla pagina Facebook dell’Arzano Volley.