‘E se poi ero Brad Pitt? torna all’Auditorium Marillac

Lucio Caizzi in scena a Napoli il 10 dicembre

All’Auditorium Marillac, in via Andrea d’Isernia 23, a Napoli, domenica 10 dicembre, alle ore 18:00, torna a grande richiesta l’ironia e il sorriso di Lucio Caizzi con la commedia ‘E se poi ero Brad Pitt?’, che lo vede in scena con Italia Vogna.

Un racconto comico – musicale delle vicende di un single attempato.

Lucio Caizzi, dopo aver interpretato vari ruoli nelle fiction TV, come Gennarino in nella serie di successo di Rai 1 ‘Capri’ e Tiziano in ‘Un Posto al Sole’, torna al suo primo amore: il cabaret – teatro.

In ‘E se poi ero Brad Pitt?’ racconta di sé, dell’amore, delle contraddizioni di questa società in maniera molto divertente ed ironica e ad affiancarlo in questa ricerca dell’amore perduto, la bella cantante partenopea – brasiliana Italia Vogna, che unisce la classicità delle canzoni napoletane nel sound della bossa – nova.

Un genere unico che ha stimolato collaborazioni e duetti canori con Mario Biondi, Peppino di Capri, Lino Patruno e tanti altri.

Lo spettacolo, scritto da Lucio con Roberto Russo, si avvale della regia di Geppi di Stasio e la voce fuori campo di Roberta Sanzò.

Giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, alle ore 21:00, andrà in scena ‘Il diario di Adamo ed Eva’, con Corinne Cléry e Francesco Branchetti. Tratto da un racconto di Mark Twain, lo spettacolo narra in chiave ironica e umoristica cosa sia accaduto dopo la creazione tra l’uomo e la donna e come sia nata l’attrazione tra i generi.

All’Auditorium continuano anche gli appuntamenti col cinema e la rassegna Tam Tam Digifest che ogni giovedì proietterà un film dedicato al tema dell’Intelligenza Artificiale.

Info e prenotazioni: 366-3188501 – tamtamcoop@libero.it

Teatro – biglietto ridotto 15 euro – intero 20 euro – gruppi 12 euro

Cinema – biglietto 5 euro

prevendita biglietti teatro e cinema Concerteria – via Crispi