‘Eri con me – Alice canta Battiato’ chiude Mont’Alfonso sotto le stelle

Il concerto andrà in scena il 22 agosto a Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Si chiude martedì 22 agosto, ore 21:15, con ‘Eri con Me’, il concerto di Alice dedicato al repertorio di Franco Battiato, l’edizione 2023 di ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’, il festival che porta musica, teatro e letteratura in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino tosco-emiliano.

Appuntamento nella cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (LU).

I biglietti – da 26,45 a 40,25 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it – tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana – tel. 055.210804.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco, piazza delle Erbe, tel. 0583 641007, e Fidelity Tours, via Baccanelle.

Biglietti disponibili anche il giorno dello spettacolo presso la biglietteria della Fortezza di Mont’Alfonso. Info tel. 334-6167210.

Il sodalizio con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale di Alice: lo spettacolo ‘Eri con me – Alice canta Battiato’ vede l’artista accompagnata da Carlo Guaitoli, pianista e storico collaboratore del cantautore siciliano, e da Chiara Trentin al violoncello.

Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso. Un progetto immortalato anche su disco, ‘Eri con me’, uscito lo scorso novembre.

‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ si attesta tra le proposte culturali più apprezzate dell’estate toscana e si conferma volano economico per tutto il territorio della Garfagnana.

Oltre 10.000 spettatori hanno partecipato ai 13 spettacoli di questa edizione 2023 che ha visto protagonisti, tra gli altri, Gianni Morandi, Edoardo Bennato, Max Angioni, 40 Fingers, Pink Floyd Legend, Paolo Hendel, Jonathan Canini…

Molti spettatori hanno vissuto appieno il binomio festival – territorio, cogliendo l’occasione per una vacanza o un soggiorno.

‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ è quasi un ‘Fitzcarraldo’, un’impresa eroica che, da quattro anni, porta grandi nomi dello spettacolo in due secolari fortezze, quella di Mont’Alfonso a Castelnuovo e quella delle Verrucole a San Romano, e in altri meravigliosi scenari.

Location di grande suggestione che hanno fatto innamorare in primis gli stessi artisti, ma che richiedono un grande sforzo logistico: navette, parcheggi speciali, decine di addetti pronti ad assistere il pubblico.

Una macchina organizzativa complessa, messa in piedi con il supporto determinante del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è stato affidato anche ‘apprezzatissimo punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole e delle Forze dell’Ordine.

Tra gli oltre 50 spettacoli che si sono avvicendati in queste prime quattro edizioni, impossibile non ricordare quelli di Vinicio Capossela – che per il festival ha ideato una due giorni dedicata a Ludovico Ariosto, nel 500° anniversario della nomina a governatore della Garfagnana – Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Gianna Nannini, Marco Masini, Massimo Ranieri, Francesco Gabbani, Niccolò Fabi, Max Pezzali, Giovanni Allevi, Max Gazzè…

E ancora, l’indimenticabile concerto di Ludovico Einaudi all’Oasi di Campocatino di Vagli Sotto – affacciata sul Lago di Vagli che custodisce il paese sommerso di Fabbriche di Careggine – gli spettacoli teatrali di Enrico Brignano, Stefano Massini, Federico Buffa, Vergassola e Riondino, Roberto Mercadini e gli eventi a ingresso libero nel centro storico di Castelnuovo di Garfagnana.

‘Mont’Alfonso sotto le stelle’ nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Studium 1984 – Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e molti sponsor del territorio. Media partner Noi TV e Radio Bruno.

Parcheggi, navette, indicazioni

Saranno disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza, P2 – parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso, e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana, P1 – zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 sarà in funzione dalle ore 18:30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Disabilità

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico presso la Pro Loco di piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, info tel. 0583 641007, e usufruire di un servizio di trasporto assistito dal parcheggio di Piazzale C. Chiappini. Modalità e orari del suddetto servizio saranno concordati tramite appuntamento telefonico con i diretti interessati.

Festival in sinergia

Tutte le indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Info tel. 0583-641007 / 334-6167210, nei giorni di spettacolo dalle ore 18:45, www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.