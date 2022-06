Emirati – Somalia: vertice al Nahyan – Mahmoud

Il Presidente emiratino riceve l’omologo della Somalia e afferma il sostegno degli Emirati Arabi Uniti per tutto ciò che realizza pace, stabilità e sviluppo per il popolo somalo

Lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha confermato il sostegno per tutto ciò che è nell’interesse del popolo somalo e realizza le loro aspirazioni per lo sviluppo, la stabilità, la prosperità e la costruzione di un futuro migliore.

Ciò è avvenuto quando ha ricevuto al Palazzo Shati il 22 giugno il ​​Presidente della Repubblica Federale Somala, Hassan Sheikh Mahmoud il quale ha espresso il suo apprezzamento per le posizioni storiche degli Emirati e il loro continuo sostegno al suo Paese.

I due Presidenti hanno discusso delle relazioni tra i due Paesi e delle opportunità per rafforzare la cooperazione congiunta tra loro in vari campi, in particolare gli sforzi per lo sviluppo e la pace in Somalia.