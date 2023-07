Elezioni al CoDAU, riconfermato Presidente Scuttari

Nella nuova giunta eletto il DG della Federico II Alessandro Buttà

Rinnovate le cariche sociali al CoDAU – Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie per gli anni 2023-2026. Confermato alla guida dell’Associazione il Presidente uscente Alberto Scuttari, dell’Università di Padova.

Eletta anche la nuova giunta. Tra gli otto neoeletti c’è anche il Direttore generale dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Alessandro Buttà.

Napoletano, classe 67, laureato a pieni voti in Scienze Economiche e Marittime, dal 2003 alla Federico II, Buttà si occupa di innovazione organizzativa e controllo di gestione.

Promotore di progetti di grande rilievo con Enti e Aziende nazionali e internazionali, dal Tribunale di Napoli al Ministero di Giustizia alla Apple, alla realizzazione di Facoltà universitarie in Uganda, per le sue competenze e capacità è figura di riferimento e di supporto per i rettori che si sono succeduti da allora.

È stato nominato Direttore generale dell’Ateneo federiciano il 29 luglio 2021 dal Rettore Matteo Lorito.

I nuovi componenti di Giunta del Codau Vincenzo Tedesco, Politecnico di Torino, Simonetta Ranalli, Sapienza, Andrea Rossi, Campus biomedico, Alessandro Buttà, Federico II, Marco Degli Esposti, Firenze, Alberto Domenicali, IUAV, Paolo Zanei, Trento, e M. Raffaella Ingrosso, Unimore.

Il CoDAU è l’associazione costituita dai Direttori generali delle amministrazioni universitarie italiane, senza scopo di lucro, che si occupa prevalentemente, di attività di coordinamento e di indirizzo nella gestione delle Istituzioni universitarie, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni, e di instaurare rapporti sistematici e attivare relazioni con organismi, enti, istituzioni italiani ed esteri in relazione a temi e interessi che coinvolgono università e amministrazioni.