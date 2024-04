Derby Cesport Italia – Waterpolo Napoli Lions

Gialloblù impegnati nel derby contro la seconda forza del campionato

A tre giornate dal termine del campionato la Cesport Italia insegue la salvezza diretta che significherebbe per la compagine del patron Esposito la riconferma nel prossimo campionato di serie B, obiettivo a lungo inseguito e difficilissimo da pronosticare ad inizio stagione.

Sulla strada dei gialloblù arrivano i Lions, attualmente secondi in classifica, nonché al momento i più forti del campionato come testimoniano le sette vittorie consecutive, che tenteranno l’assalto al primo posto nelle restanti partite della stagione regolare; il fischio d’inizio è previsto per le 19:30 di sabato 20 aprile ad opera del signor Aldo Rovandi.

Dopo un avvio di girone di ritorno che ha rischiato di compromettere l’’ottimo percorso della Cesport nella prima metà di campionato, i partenopei sono reduci dalla vittoria esterna contro l’Ortigia nello scontro salvezza che ha ridato punti e ossigeno ai gialloblù, ma soprattutto ha fatto ritrovare agli uomini di Gagliotta la serenità necessaria per affrontare il finale di stagione.

Il pronostico è tutto a favore dei Lions, come all’andata, quando la Cesport riuscì a giocare un brutto scherzo ai più forti cugini, da quella partita in poi sono emerse tutte le qualità dei Lions sia per quanto riguarda i singoli, ma soprattutto per quanto riguarda la squadra di Galasso, che scenderà in acqua intenzionata a riprendersi con gli interessi i punti persi all’andata.

Inutile dirlo, la Cesport migliore potrebbe non bastare, vedremo se anche stavolta i nostri ragazzi riusciranno a tenere testa all’avversario.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.