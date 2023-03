Derby ad alta quota alla Scandone di Napoli

La Cesport Italia affronta la Prota Giurleo nel match che vale il primato

Quasi giunti al giro di boa, per la Cesport arriva il momento dei confronti diretti: i partenopei affronteranno in successione prima la Prota Giurleo, domenica 5 marzo ore 10:00, capolista in solitaria con un punto in più dei gialloblù, e successivamente il Volturno, terzo a meno uno.

Si comincia dal Prota Giurleo, capolista e favorita per il salto di categoria che dispone di giocatori con alle spalle vari campionati di A1 e A2: la Cesport affronterà il match senza pressione, consapevole che, al di là di ciò che recita la classifica, il compito dei gialloblù sarà esclusivamente quello di divertirsi e crescere come gruppo, avendo la Cesport ricominciato pochi mesi fa con un nuovo progetto il proprio lavoro dopo anni passati tra serie A e B.

Mister Gagliotta ha chiesto ai suoi di uscire dall’acqua a testa alta, senza guardare il risultato e l’avversario, domenica conterà solo onorare la Cesport, tutto il resto l’ambiente lo prenderà così come viene.

Dinnanzi alla Cesport un Prota Giurleo che dopo sei vittorie consecutive con cui ha strameritato la leadership della graduatoria, sabato scorso ha subito il primo stop interno contro il Volturno, da qui l’obbligo di battere la Cesport per riprendere la propria corsa verso la categoria superiore.

Vedremo quali emozioni ci riserverà il campo!