Dedalus ospita la prima biblioteca georgiana a Napoli

L’inaugurazione il 26 febbraio alla presenza del Console della Georgia a Bari e dell’ideatore dell’iniziativa Giorgi Kekelidze

Dedalus Cooperativa Sociale è lieta di ospitare nella biblioteca di Officine Gomitoli una sezione dedicata alla comunità georgiana che in Campania, è costituita da oltre 50.000 persone, per lo più donne e ultimamente, anche da tanti bambini e bambine.

L’evento inaugurale, una grande festa in cui si potranno degustare pietanze tipiche e ascoltare canti del folklore georgiano, si terrà domenica 26 febbraio alle ore 15:00 alla presenza del Console della Georgia a Bari e dell’ideatore dell’iniziativa Giorgi Kekelidze, scrittore e conduttore televisivo che ha fondato la prima biblioteca digitale del paese e direttore generale della National Parliament Library of Georgia.

Un tour europeo per diffondere e creare presidi di storia e cultura georgiana, che in Italia ha scelto le città di Milano e Napoli come luoghi privilegiati per accogliere gli oltre cento libri di letteratura per giovani e adulti, in lingua originale e tradotti in inglese e in italiano.

Nella collezione donata a Dedalus sarà presente anche una rarissima copia

della traduzione italiana del libro di Shota Rustaveli ‘Il cavaliere dalla pelle di leopardo’ il poema epico nazionale della Georgia.

L’evento fa parte delle attività del progetto SCIC Sistema Cittadino per l’Integrazione di Comunità finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Si terrà nella Biblioteca di Officine Gomitoli di Dedalus in Piazza Enrico de Nicola n.46 scala A.