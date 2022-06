Dal Consiglio Lombardia premio speciale per volontari Rotary Voghera

Lo hanno consegnato i Presidenti Alessandro Fermi, Attilio Fontana e Ruggero Invernizzi a Palazzo Pirelli

Il mondo del volontariato è la grande risorsa della nostra regione, voi siete il grande cuore della Lombardia, ne segnate in modo distintivo quei caratteri di solidarietà, accoglienza e disponibilità senza i quali la nostra regione non potrebbe essere così grande e capace di garantire servizi puntuali ai suoi cittadini.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi rivolgendosi ai Volontari del Rotary di Voghera ai quali oggi, 28 giugno, a Palazzo Pirelli, insieme al Presidente della Commissione Agricoltura Ruggero Invernizzi, ha consegnato un riconoscimento per il loro impegno e il servizio prestato durante l’emergenza pandemica.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Presidente della Regione Attilio Fontana che ha ricordato “il grande ruolo e la grande missione di servizio dei Rotary”, insieme ai Consiglieri regionali pavesi Federico Lena, Giuseppe Villani e Simone Verni.

Ha ricordato Ruggero Invernizzi, promotore dell’iniziativa:

La linea vaccinale Rotary Stop Covid è stata una delle tante iniziative nate spontaneamente per far fronte alla pandemia, ma ha raggiunto livelli di eccellenza particolarmente elevati restando ininterrottamente in attività per 10 mesi: un esempio encomiabile di grande attenzione verso il prossimo che rende merito al nostro territorio e al suo grande patrimonio di volontari.

Formalizzata da una convenzione, che il Rotary Voghera ha proposto e firmato a nome dei club rotary del gruppo Castelli Pavesi con la ASST di Pavia, questa linea vaccinale è sempre rimasta nell’hub di Voghera dove il Rotary ha coordinato i lavori gestendo i medici, gli infermieri e i volontari di accoglienza in un contesto di integrazione funzionale improntato a grande autonomia organizzativa.

Sono state eseguite 25.833 vaccinazioni, impiegando 110 volontari per 13.866 ore di presenza complessive.

La delegazione Rotary era guidata dal Governatore del Distretto 2050 Sergio Dulio insieme al suo predecessore Ugo Nichetti; con loro il precedente Presidente del Rotary Voghera Angelo Raina, insieme a Mercedes Orrico, responsabile amministrativo del progetto Stop Covid, e alla Presidente attuale Angela Moneta, che ha svolto il ruolo di responsabile sanitario del progetto.

Erano presenti anche i volontari Rotary Fabrizio Longa, Quinto Cuzzoni, Enrico Vitale, Marcello Macellari, Anna Spalla e Sofia Salerno.