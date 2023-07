Cosentino a Palermo a fiaccolata in ricordo del giudice Borsellino

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia sarà il 19 luglio a Palermo alla manifestazione in occasione del 31° anniversario della strage di via D’Amelio

Quest’anno il Consiglio regionale della Lombardia per la prima volta ha aderito ufficialmente alla manifestazione organizzata dal Comitato ‘Comunità 92’ e dal Coordinamento ‘Forum XIX luglio’ di Palermo per il 31° anniversario della strage di via D’Amelio.

Nell’occasione, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha delegato il Vicepresidente Giacomo Cosentino che prenderà parte al corteo silenzioso in memoria del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta in rappresentanza dell’istituzione regionale.

Sottolinea il Vicepresidente Cosentino:

La partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla fiaccolata per Paolo Borsellino a Palermo è un segnale significativo. Sono orgoglioso di rappresentare il parlamento lombardo in un evento a cui sono personalmente molto legato e a cui partecipo da tempo come cittadino ed estimatore di Paolo Borsellino, il mio punto di riferimento costante. La mia presenza quest’anno sarà un segno tangibile del sostegno e dell’impegno delle nostre istituzioni per la memoria di un eroe della lotta alla mafia.

Nel corso degli anni la ‘Fiaccolata’ è diventata la più grande e più longeva manifestazione antimafia in Sicilia, coinvolgendo realtà che provengono da tutta l’Italia e da vari ambiti: antimafia, attività sociali, sport, volontariato, ecologia, associazioni sindacali e di categoria, gruppi politici giovanili e associazioni studentesche.

La partenza del corteo è prevista per le ore 20:00 da piazza Vittorio Veneto con arrivo in via d’Amelio, luogo della strage, verso le ore 21:30.

In occasione della ricorrenza della strage di via D’Amelio, la sera del 19 luglio l’ultimo piano di Palazzo Pirelli sarà illuminato di colore rosso.