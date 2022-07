‘Cortona On The Move’, al via edizione rinnovata del festival

Giani: ‘Proposta di qualità’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Parte domani, giovedì 14 luglio, con l’inaugurazione ufficiale in piazza Signorelli a Cortona, la mostra ‘Me myself and eye’, dodicesima edizione del festival internazionale organizzato dall’associazione culturale ‘Cortona On The Move’ che torna, fino al 2 ottobre, con decine di mostre dislocate tra il centro storico della cittadina, in provincia di Arezzo, la Fortezza medicea del Girifalco e la nuova location ‘Stazione C’ a Camucia.

Commenta il Presidente della regione Eugenio Giani: